Thời sự

Nữ tài xế mở cửa xe ô tô bất cẩn khiến người đi xe máy gặp nạn

Trần Cường
Trần Cường
27/09/2025 16:58 GMT+7

Do không chú ý quan sát, nữ tài xế khi mở cửa xe ô tô đã khiến một người đi xe máy gặp nạn.

Chiều 27.9, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý, giải quyết vụ việc nữ tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn khiến người lái xe máy tông trúng, ngã xuống đường.

Nữ tài xế mở cửa xe ô tô bất cẩn khiến người đi xe máy gặp nạn - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra sự việc

ẢNH: C08

Theo Cục CSGT, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 10 ngày 26.9, bà Nguyễn Thị U. lái ô tô mang biển số 20A - 399.46 hướng từ Trường đại học Kinh tế Thái Nguyên đi Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Khi đến khu vực đường dân sinh thuộc Tổ 53 (P.Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), bà U. dừng xe, bất ngờ mở cửa lái để bước xuống. 

Lúc này, chị Phạm Việt L. (30 tuổi, trú xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) điều khiển xe máy Honda SH đi tới đã tông vào cửa xe ô tô, khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Vụ việc khiến 2 phương tiện hư hỏng, chị L. may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định cả bà U. và chị L. không vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát xác định nguyên nhân do nữ tài xế xe ô tô mở cửa xe không đảm bảo an toàn, đã vi phạm khoản 2 điều 19 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

