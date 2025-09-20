Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc

Trần Cường
Trần Cường
20/09/2025 11:20 GMT+7

Sau những kết quả thí điểm tích cực ở 2 cao tốc, Cục CSGT tiếp tục đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ tối thiểu đối với 8 đoạn, tuyến cao tốc để tạo làn thông thoáng, hạn chế tai nạn.

Sáng 20.9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100 - 120 km/giờ.

Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc - Ảnh 1.

Cục CSGT tiếp tục đề nghị phân làn, cấm xe tải, xe khách lớn chạy ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) trên 8 tuyến cao tốc

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Cụ thể, Cục CSGT đề nghị tiếp tục phân làn, phân luồng ở các đoạn, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0 - Km131+500); Hải Phòng - Móng Cái (Km0 - Km175); TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km4 - Km54+983); Phan Thiết - Dầu Giây (Km0 - Km99); Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km211+260 - Km259+200); Bắc Giang - Lạng Sơn (Km45+100 - Km109+660); Hà Nội - Lào Cai (Km0+400 - Km123) và cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Km10 - Km49+800).

Đồng thời, Cục CSGT đề nghị điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60 lên 80 km/giờ.

Trên các đoạn, tuyến cao tốc kể trên, làn 1 sẽ có tốc độ tối đa là 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu 80 km/giờ hoặc tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ dành cho ô tô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông. 

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa là 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên, xe khách trên 30 chỗ ngồi đi ở làn này.

Cục CSGT cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến.

Đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục CSGT, đề nghị này dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Qua thí điểm, Cục CSGT nhận thấy hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông.

