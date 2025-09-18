Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phân làn xe tải, xe khách trên nhiều cao tốc

Trần Cường
Trần Cường
18/09/2025 12:13 GMT+7

Nhằm kéo giảm tai nạn và nâng cao hiệu quả khai thác, Cục CSGT đã mở rộng việc phân làn xe khách, xe tải trên nhiều tuyến cao tốc sau thời gian thí điểm.

Trưa 18.9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý mở rộng việc phân làn xe khách, xe tải để kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, từ 7 giờ 30 sáng 18.9, lực lượng CSGT sẽ tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có 2 làn xe chạy trên cùng một chiều đường ở các cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hải Phòng - Móng Cái, Bắc Giang - Lạng Sơn, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến TP.HCM - Trung Lương.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn tại các trạm thu phí và dùng xe ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế tham gia giao thông.

Cụ thể, đối với xe khách từ 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn trở lên sẽ được phân làn đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn). Làn còn lại sát dải phân cách giữa đường sẽ dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Cục CSGT cho biết, việc phân làn này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ, đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Hà Nội tiếp tục lắp hàng rào sắt phân làn cầu Nhật Tân

Hà Nội tiếp tục lắp hàng rào sắt phân làn cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân (Hà Nội) đang được cơ quan chức năng lắp hàng rào sắt để phân làn phương tiện nên tiến hành phân luồng theo từng khung thời gian từ ngày 9 - 30.9 để phục vụ quá trình thi công.

