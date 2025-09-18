CSGT TP.HCM bắt giữ 3 thiếu niên cầm mã tấu đến trường học hẹn đánh nhau

Ngày 18.9, Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM đã bàn giao 3 thiếu niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, cầm mã tấu đến trường học hẹn đánh nhau, cho Công an phường Bà Rịa để xử lý.

3 thiếu niên bị bắt giữ lúc cầm mã tấu hẹn đánh nhau ẢNH: XUÂN BÌNH

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 17.9, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Bà Rịa xử lý cao điểm học sinh vi phạm giao thông.

Khi đến trước số nhà 152 đường 27 Tháng 4, phường Bà Rịa, Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe máy biển kiểm soát 72D1 - 027… do N.T.N (15 tuổi, ở phường Tam Long, TP.HCM) điều khiển, phía sau chở T.V.T (14 tuổi, ở phường Tam Long) và T.M.P (15 tuổi, ở phường Long Hương, TP.HCM) không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra kiểm soát tiến hành dừng phương tiện và phát hiện T.M.P ngồi phía sau đang cầm dao tự chế. Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ phương tiện.

Tổ tuần tra kiểm soát cũng đã bàn giao N., T. và P. cho Công an phường Bà Rịa làm việc. Tại đây, nhóm của N. khai nhận cầm mã tấu đi qua trường THCS Nguyễn Trãi (phường Long Hương) để hẹn đánh nhau với học sinh trong trường.