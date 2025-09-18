Chạy xe máy lên vỉa hè 'cho nhanh', nhiều người bị CSGT TP.HCM phạt 5 triệu

Sáng 18.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hàng loạt trường hợp chạy xe máy lên vỉa hè.

Đây là thực trạng mà trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức đầu tuần.

CSGT Hàng Xanh phạt trường hợp chạy xe máy lên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản phạt 115 trường hợp chạy xe máy lên vỉa hè. CSGT Bến Thành cho biết, chạy xe máy lên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) là hành vi vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm xấu đi vẻ đẹp mỹ quan đô thị.

CSGT nhận định tình trạng vi phạm này thường diễn ra ở những tuyến đường có mật độ phương tiện đông và vào các giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều.

Người đi xe máy chạy lên vỉa hè để rẽ phải tại giao lộ Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh. Đáng chú ý, đây là đoạn đường có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ nhưng thường xuyên bị người tham gia giao thông dừng chắn lối ẢNH: DIỆU MI

CSGT phạt liên tục, nhưng vắng bóng là có người vi phạm

Chiều 17.9, tại đường Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, CSGT Bến Thành đã lập biên bản phạt nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè. Khi được CSGT hỏi, người vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Khi được hỏi, hầu hết người vi phạm đều đưa ra lý do là thấy đường đông nên chạy xe trên vỉa hè để di chuyển cho nhanh hơn.

Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cũng cho biết, bắt đầu vào năm học mới, lưu lượng xe trên đường giờ cao điểm tăng cao tại khu vực trung tâm. Do vậy, tình trạng xe máy chạy trên vỉa hè xảy ra phổ biến gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Qua nắm tình hình địa bàn, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện đi trên vỉa hè tập trung tại các tuyến đường kết nối trung tâm có lưu lượng phương tiện đông. Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm đi trên vỉa hè (trừ trường hợp đi xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan, cửa hàng) nhằm phòng ngừa tai nạn xảy ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

CSGT phạt nhiều trường hợp xe đỗ xe gây cản trở giao thông trên đường Phan Văn Trị ẢNH: DIỆU MI

CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản phạt nhiều trường hợp chạy xe máy trên vỉa hè đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị...

Bên cạnh đó, CSGT Hàng Xanh cũng phối hợp công an phường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; xử lý nghiêm các phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông, nhằm mục đích trả lại lề đường, vỉa hè cho người tham gia giao thông được thông suốt, an toàn.

Theo CSGT, Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 4 - 6 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu người lái xe máy chạy xe trên vỉa hè.

Chạy xe máy trên vỉa hè sẽ bị phạt trung bình 5 triệu đồng ẢNH: DIỆU MI

CSGT nhấn mạnh, chạy xe máy trên vỉa hè không chỉ chiếm lối đi dành cho người đi bộ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông. CSGT khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

"Khi tham gia giao thông trên đường phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, thực hiện việc đội mũ bảo hiểm, quy định về nồng độ cồn, không điều khiển xe lạng lách đánh võng hoặc điều khiển xe đi trên vỉa hè, mỗi người dân hãy cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn", CSGT TP.HCM lưu ý.