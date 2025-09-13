Đỗ xe trên vỉa hè chung cư, coi chừng bị CSGT phạt nguội nhiều lần

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh CSGT ghi hình phạt nguội xe ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư Thủy Lợi, đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Đáng chú ý, không chỉ chung cư này, mà trước nhiều chung cư khác hàng loạt ô tô cũng ngang nhiên đỗ trên vỉa hè như một thói quen.

Nhiều ngày liên tiếp CSGT ghi nhận một dãy xe ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Hoàng Nguyên, cư dân chung cư trên đường Nguyễn Xí cho biết, nhiều khi anh phải "nhắm mắt đậu bừa" trên vỉa hè chung cư vì không tìm được chỗ đỗ xe. Theo anh Nguyên, để có "slot" đỗ xe ở bãi xe chung cư, phải đăng ký với ban quản lý chung cư rồi xếp hàng chờ tới lượt.

"Khi nào người đang gửi chuyển đi hoặc không có nhu cầu gửi xe ô tô nữa thì mới nhích lên được một số thứ tự. Tôi chờ 4 năm mà mới lên được thêm 5 bậc", anh thở dài.

Đỗ xe trước vỉa hè chung cư là thói quen của nhiều cư dân, có thể bị CSGT phạt nguội nhiều lần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, nhiều cư dân ở phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ) cũng tá hỏa khi tra cứu thấy bị CSGT phạt nguội gần 20 lần lỗi đỗ xe sai quy định. Anh Tuấn - người bị phạt nguội 17 lần lỗi này chia sẻ: "Có đoạn đường trống gần Nguyễn Công Hoan hướng ra đường Phan Xích Long nên nhiều người xóm tôi đậu xe ở đây. 17 lỗi phạt là 17 ngày liên tiếp với cùng một hành vi. Nếu không phát hiện ra sớm thì không biết số lỗi còn cộng dồn lên đến bao nhiêu".

CSGT phạt nguội xe đỗ trên vỉa hè thế nào?

Theo chân các tổ tuần tra CSGT của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) xử lý dừng đỗ sai quy định tại khu trung tâm TP.HCM, PV ghi nhận nhiều trường hợp đỗ xe trên vỉa hè.

Tài xế vi phạm lỗi này nhiều nhất thường là trước các quán nhậu, quán cà phê, trung tâm thương mại. Nhiều người khi bị CSGT lập biên bản giải thích do thấy vỉa hè rộng, đỗ xe xuống lòng đường thì sợ... gây kẹt xe.

Ngoài các tổ tuần tra trực tiếp, CSGT còn trích xuất camera giám sát hoặc trực tiếp ghi hình để phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo một đội CSGT cho hay, điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô đỗ, để xe ở vỉa hè trái quy định.

Nghị định này cũng quy định xe máy đỗ ở lòng đường gây cản trở giao thông sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

CSGT lưu ý, theo thói quen dừng đỗ khi đến các địa điểm quen thuộc hay ở gần nhà mà tài xế thường lặp đi lặp lại hành vi vi phạm. Thực tế, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp bị phạt nguội ở cùng một địa điểm với cùng một lỗi vi phạm.

Do đó, người dân khi tham gia giao thông phải để ý các biển báo hiệu, lưu ý những nơi cấm dừng, đỗ xe để tránh phạt.

Theo CSGT, việc xử lý kiên quyết hành vi dừng, đỗ sai quy định là giải pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh trật tự giao thông đô thị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe.

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.



