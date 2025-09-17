Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần trong 1 năm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/09/2025 19:00 GMT+7

Một chiếc xe ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần trong 1 năm gây xôn xao mạng xã hội. Các lỗi đều chung hành vi đỗ xe sai quy định.

Mạng xã hội đang xôn xao thông tin 1 xe ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần với cùng một hành vi vi phạm liên quan đỗ xe sai quy định.

Theo đó, chiếc xe ô tô mang biển số 51H - 406.xx được các trang tra cứu phạt nguội báo có 131 lỗi phạt nguội chưa xử lý. Nhìn số lỗi hiển thị, nhiều tài xế nói "phát sợ". Nhiều người không tin vào mắt mình vì số lỗi kỷ lục nên đã tự tra cứu "giùm" chủ xe ô tô trên và phát hiện các lỗi vi phạm đều do đỗ xe sai ở cùng một nơi.

Ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần trong 1 năm - Ảnh 1.

Một xe ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

PV Thanh Niên đã trực tiếp tra cứu trên website của Cục CSGT tại địa chỉ http://csgt.vn, khi nhập biển số xe 51H - 406.xx, hệ thống hiển thị 131 lỗi vi phạm chưa xử lý.

Các lỗi vi phạm đều liên quan đến hành vi đỗ xe không đúng quy định. Trong đó có tới 129 lần vi phạm được CSGT phát hiện trên đường Nguyễn Công Hoan, phường Cầu Kiệu (phường 2 và phường 7, quận Phú Nhuận trước đây).

Theo thông tin hệ thống, lỗi đầu tiên được CSGT ghi nhận lúc 11 giờ 27 ngày 18.7.2023 trên đường Nguyễn Công Hoan, hướng từ Trường Sa đi Phan Xích Long. Hành vi vi phạm: đỗ xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi.

Cùng hành vi trên, CSGT ghi nhận tiếp lỗi vi phạm của xe này vào các ngày: 16, 17, 22, 28, 31.7.2023.

Ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần trong 1 năm - Ảnh 2.

CSGT thường xuyên ghi hình xử phạt xe dừng đỗ sai quy định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Liên tục trong các tháng sau đó, kéo dài đến tháng 5.2024, CSGT tiếp tục ghi nhận xe ô tô biển số 51H - 406.xx vi phạm lỗi đỗ xe không đúng quy định vẫn trên đường Nguyễn Công Hoan. Tuy nhiên, hành vi vi phạm cụ thể được ghi nhận khác nhau.

Có thời điểm, xe ô tô trên bị CSGT phạt nguội vì đỗ xe tại nơi vị trí đường bộ giao nhau (Nguyễn Công Hoan - Hoa Hồng), có thời điểm là đỗ xe không đúng sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi.

Lỗi vi phạm gần nhất CSGT ghi nhận là ngày 22.5.2024, xe ô tô trên đỗ xe nơi có biển "Cấm đỗ xe" tại số 73 - 75 Phan Xích Long, gần đường Nguyễn Công Hoan.

Quá nhiều lỗi phạt nguội, không nộp thì sao?

Đơn vị phát hiện các vi phạm này là Đội CSGT - TT Công an quận Phú Nhuận trước đây. Khi bỏ công an cấp quận, huyện, địa bàn này do Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phụ trách.

CSGT thông báo, chủ xe có thể đến làm việc, xử lý các lỗi vi phạm tại trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn, 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận - nơi phát hiện vi phạm. Chủ xe cũng có thể đến Trạm CSGT Đa Phước, số 338B Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng - đội gần nhà để nộp phạt.

Ô tô ở TP.HCM bị CSGT phạt nguội kỷ lục 131 lần trong 1 năm - Ảnh 3.

Hệ thống camera của CSGT cũng tự động phát hiện xe dừng đỗ sai quy định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo xác minh của Thanh Niên, biển số xe 51H - 406.xx là thông tin đăng ký của chiếc xe 5 chỗ. Các trường hợp vi phạm đều được CSGT gửi thông báo vi phạm, cập nhật liên tục lên hệ thống.

CSGT ghi nhận, trước khi còn số lỗi như hệ thống đang hiển thị, chủ xe đã đến xử lý 5 lỗi vi phạm tại Đội CSGT - TT Công an quận Phú Nhuận vào năm 2023.

Theo quy định hiện hành, nếu không xử lý các lỗi phạt nguội nêu trên, chủ xe sẽ không được đăng kiểm, không được cấp đổi giấy phép lái xe, không được đăng ký xe, làm các thủ tục sang tên, mua bán xe, không được nộp vi phạm giao thông khác.

Đây không phải là lần đầu xe ô tô bị phạt nguội nhiều lần vì đỗ xe trên đường Nguyễn Công Hoan. Đây là tuyến đường có cắm biển cấm đỗ xe. Trước đó, anh Trần Anh Tuấn (có nhà gần đây) cũng từng "khóc ròng" chia sẻ đến Thanh Niên vì anh bị CSGT phạt 17 lần tại điểm này.

Mức phạt các lỗi đỗ xe sai quy định mà chủ xe ô tô biển số 51H - 406.xx phải nộp (theo Nghị định 100/2019 - có hiệu lực thời điểm xe vi phạm):

  • Đỗ xe tại vị trí nơi đường bộ giao nhau: 800.000 - 1 triệu đồng;
  • Đỗ xe nơi có biển "Cấm đỗ xe": 800.000 - 1 triệu đồng;
  • Đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi: 400.000 - 600.000 đồng.

