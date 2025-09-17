Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM áp dụng nộp phạt qua mã QR: Người vi phạm bất ngờ vì nhanh gọn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/09/2025 06:00 GMT+7

Nhiều người vi phạm ở TP.HCM bất ngờ vì CSGT chỉ cách nộp phạt bằng cách chuyển khoản qua mã QR, không phải đến trụ sở.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT An Sương vừa thực hiện thu tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR với một số lỗi vi phạm.

Người vi phạm bất ngờ vì CSGT chỉ cách nộp phạt bằng chuyển khoản qua mã QR - Ảnh 1.

Sau khi quét mã QR chuyển khoản thành công, CSGT sẽ cung cấp cho người dân biên lai xử phạt

ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, ngày 16.9.2025, Đội CSGT An Sương đã triển khai thu tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR với các hành vi vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường thay cho hình thức nộp phạt trực tiếp như trước đây.

Khi người tham gia giao thông vi phạm các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1.000.000 đồng đối với tổ chức, không có hình thức phạt bổ sung sẽ được CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Sau đó, người vi phạm sẽ quét mã QR code do CSGT cung cấp để thực hiện nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM và nhận biên lai xử phạt do lực lượng CSGT cung cấp.

Người vi phạm bất ngờ vì CSGT chỉ cách nộp phạt bằng chuyển khoản qua mã QR - Ảnh 2.

CSGT hướng dẫn người vi phạm cách nộp phạt qua mã QR

ẢNH: DIỆU MI

Việc quét mã QR nộp phạt được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật. Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số và công dân số, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn của CSGT.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp để tất cả người dân đều có thể sử dụng được tất cả các nền tảng số như VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán điện tử.

Tin liên quan

Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Tài xế xe khách phải đóng phạt hơn 5 triệu vì bị người dân quay clip dừng đèn đỏ ngang ngược ở trung tâm TP.HCM rồi báo CSGT phạt nguội.

Nữ CSGT cùng tổ công tác phát hiện người giấu ma túy 'ke' nhờ 1 chi tiết

Ùn tắc nút thắt cổ chai ở khu nam TP.HCM, người xe chen chúc: CSGT nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Nộp phạt nộp phạt qua mã QR nộp phạt bằng cách chuyển khoản quét mã QR nộp phạt nộp phạt trực tuyến CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận