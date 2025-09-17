CSGT TP.HCM áp dụng nộp phạt qua mã QR: Người vi phạm bất ngờ vì nhanh gọn

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT An Sương vừa thực hiện thu tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR với một số lỗi vi phạm.

Sau khi quét mã QR chuyển khoản thành công, CSGT sẽ cung cấp cho người dân biên lai xử phạt ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, ngày 16.9.2025, Đội CSGT An Sương đã triển khai thu tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR với các hành vi vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường thay cho hình thức nộp phạt trực tiếp như trước đây.

Khi người tham gia giao thông vi phạm các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1.000.000 đồng đối với tổ chức, không có hình thức phạt bổ sung sẽ được CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Sau đó, người vi phạm sẽ quét mã QR code do CSGT cung cấp để thực hiện nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM và nhận biên lai xử phạt do lực lượng CSGT cung cấp.

CSGT hướng dẫn người vi phạm cách nộp phạt qua mã QR ẢNH: DIỆU MI

Việc quét mã QR nộp phạt được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật. Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số và công dân số, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn của CSGT.



Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp để tất cả người dân đều có thể sử dụng được tất cả các nền tảng số như VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán điện tử.