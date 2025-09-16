Ùn tắc nút thắt cổ chai ở khu nam TP.HCM, người xe chen chúc: CSGT nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, dù nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu Nam TP.HCM được đưa vào sử dụng như: cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đĩa nối dài ra đường Lê Văn Lương, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… (quận 7, Nhà Bè cũ) nhưng tình trạng ùn tắc tại khu vực vẫn không được cải thiện.

Người dân chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Sau khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được mở rộng, phần mặt đường hạn chế đã khiến tuyến Nguyễn Hữu Thọ trở thành điểm nghẽn, "nút thắt cổ chai" tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM vẫn chịu cảnh chen chúc hằng ngày.

CSGT Nam Sài Gòn nói lý do ùn xe

Đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) - đơn vị phụ trách tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ cho biết, thời gian qua, một số thời điểm tình hình giao thông qua khu vực ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm. Tình trạng này diễn ra vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Theo CSGT, nguyên nhân đầu tiên là do lưu lượng phương tiện quá lớn. Theo đó, quận 7 và Nhà Bè cũ cùng các vùng phụ cận có tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng xe máy, ô tô tăng mạnh. Cầu Kênh Tẻ là một trong số ít cầu lớn nối khu Nam với trung tâm thành phố nên chịu áp lực rất cao.

Đoạn đường ùn ứ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: VÕ HÀ LAM

Thứ hai, hạn chế hạ tầng - mặt cầu, đường dẫn: Mặt cầu ban đầu hẹp, không đủ sức chứa cho cả xe máy, ô tô, xe buýt. Các đường dẫn lên cầu, nút giao trước và sau cầu có nhiều điểm nghẽn vì đường nhỏ. Việc mở rộng cầu và sửa chữa "cơi nới" (mở lề, nâng cấp) mất nhiều thời gian gây ảnh hưởng lưu thông.

Thứ ba, ý thức giao thông và phân làn chưa tốt: Theo CSGT, tại các khung giờ cao điểm, xe ô tô lấn làn xe máy, chen làn, di chuyển không theo phân luồng rõ ràng.

Thứ tư, thiếu kết nối thay thế đường/cầu khác để phân luồng: Cầu Kênh Tẻ bị quá tải vì số lượng cầu nối khu Nam - trung tâm không nhiều. Các cầu như: Tân Thuận, Nguyễn Văn Cừ, Chữ Y cùng hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ.

Khi cầu Kênh Tẻ bị ùn, các tuyến đường khác bị "dây chuyền" ùn theo do không có luồng thay thế hợp lý.

CSGT tăng cường điều hòa

CSGT Nam Sài Gòn cho biết, đơn vị hằng ngày bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông trên tuyến, cụ thể như: giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Ngô Thị Bi (đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ) 1 CSGT; tăng cường 2 CSGT vào khung giờ cao điểm.

CSGT sẽ tăng cường điều hòa và xử lý vi phạm liên quan dừng đỗ, hàng rong buôn bán lấn chiếm để hạn chế ùn tắc ẢNH: A.C

Tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, bố trí 2 CSGT. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, bố trí 1 CSGT và tăng cường 1 tổ tuần tra kiểm soát gồm 2 người đến hỗ trợ vào khung giờ cao điểm. Tại vòng xoay PV gas Nguyễn Hữu Thọ, bố trí 1 CSGT điều hòa.

CSGT điều tiết giao thông ở khu nam TP.HCM Ảnh: A.C

Ngoài ra, trong các khung giờ cao điểm khi lượng xe tăng đột biến và có tình trạng ùn ứ giao thông trên cầu Kênh Tẻ, CSGT Nam Sài Gòn sẽ phối hợp CSGT Bến Thành để điều tiết.

Thời gian tới, CSGT Nam Sài Gòn sẽ tăng cường xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm liên quan đến dừng đỗ sai quy định, hàng rong buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.