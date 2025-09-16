Nữ CSGT cùng tổ công tác phát hiện người giấu ma túy 'ke' nhờ 1 chi tiết

Ngày 16.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, tổ công tác do nữ CSGT làm tổ trưởng vừa bàn giao một người đàn ông chạy SH giấu ma túy "ke" và thuốc lắc cho lực lượng chức năng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSGT về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm của CSGT trên các tuyến giao thông, Đội CSGT Bàn Cờ đã chủ động tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

Tang vật nghi là ma túy "ke" và thuốc lắc được giấu trong hộp thuốc lá do CSGT phát hiện ẢNH: PC08

Để thực hiện nhiệm vụ, CSGT đã chuyển từ tuần tra kiểm soát hành chính trên đường sang tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đường phố, tệ nạn xã hội…

Cụ thể, tối 6.9, tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề do đồng chí trung tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó đội trưởng làm tổ trưởng cùng 7 cán bộ chiến sĩ CSGT thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn, ngược chiều... và các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Trên đường Ông Ích Khiêm, phường Hòa Bình (trước đây là quận 11), tổ công tác đã yêu cầu một người đàn ông đi xe SH dừng lại kiểm tra nồng độ cồn.

Khi có yêu cầu dừng kiểm soát, người này định quay đầu xe trốn tránh nhưng bị CSGT giữ lại. Người đàn ông có biểu hiện lúng túng, lo lắng và liên tục dùng tay trái của mình để giữ một thứ gì đó bên trong áo.

Trước biểu hiện nghi vấn, CSGT ngay lập tức bao quanh sẵn sàng khống chế, yêu cầu người đàn ông bỏ tay trái ra và phối hợp để kiểm tra hành chính. Lúc này người đàn ông càng thêm lúng túng và làm rơi ra từ trong áo một gói thuốc lá nhãn hiệu Jet.

Qua kiểm tra, bên trong gói thuốc lá Jet có một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể cùng 2 viên nén màu xanh lá cây nghi là chất ma túy. CSGT đã bắt giữ, bàn giao người đàn ông nêu trên về Công an phường Hòa Bình xử lý.

Qua đấu tranh đấu tranh ban đầu, người này thừa nhận chất tinh thể và viên nén được phát hiện như trên là ma túy "ke" - ma túy tổng hợp Ketamine và thuốc lắc mà người này mua để sử dụng.

Đây là một trong những kết quả đầu tiên của lực lượng tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Bàn Cờ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông trong năm 2025.

Thời gian tới, Đội CSGT Bàn Cờ tiếp tục nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến trọng điểm thuộc địa bàn và phối hợp đơn vị khác để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP.HCM.