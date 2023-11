Tài xế Bến xe Chợ Lớn bất ngờ khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày

Sáng 7.11, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Đội CSGT - TT Công an Q.6, Công an và Trạm Y tế P.2 cùng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại Bến xe Chợ Lớn.

Nhiều tài xế xe khách, xe buýt trong bến xe bất ngờ khi thấy CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày. CSGT đã giải thích, việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ thực hiện ban đêm mà có thể kiểm tra bất cứ thời gian nào trong ngày. Điều này để đảm bảo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật Giao thông đường bộ, xử lý nồng độ cồn "không ngoại lệ, không vùng cấm", qua đó nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma túy sáng 7.11 tại Bến xe Chợ Lớn V.P

Song song kiểm tra, CSGT đồng thời tuyên truyền cho đội ngũ tài xế về các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Kết thúc buổi sáng, tổ kiểm tra không ghi nhận trường hợp nào vi phạm.

Thời gian qua, CSGT Chợ Lớn và CSGT toàn TP thường xuyên thực hiện kiểm tra ô tô vận tải hành khách ngẫu nhiên trên đường. CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở người không có tên trong danh sách hành khách...

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, các Đội CSGT Bình Triệu, Hàng Xanh, Rạch Chiếc, Cát Lái cùng công an các phường có liên quan của Công an TP.Thủ Đức cũng tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn cả vào ban ngày V.P

Việc phối hợp kiểm tra giữa các đơn vị nhằm đảm bảo việc kiểm soát hiệu quả các trường hợp người điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn, chất kích thích tham gia giao thông trên đường, không phân biệt tuyến đường đảm trách, không để xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia tìm cách đối phó với lực lượng chức năng bằng cách di chuyển giữa các tuyến đường trục chính và tuyến đường nhánh tiếp giáp địa bàn đảm trách của các đơn vị

Theo CSGT, khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người vi phạm thường giải thích do: bạn bè lâu ngày gặp lại khó từ chối, vì công việc nên phải uống giao lưu… để mong được lực lượng chức năng thông cảm nhưng không được chấp thuận.