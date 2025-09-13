Xe dán decal na ná xe CSGT 'bão mạng': Trò vui tiềm ẩn rủi ro giao thông

Mới đây, câu chuyện chiếc xe ô tô màu trắng dán decal tông trắng - xanh với dòng chữ "Cuộc sống cô đơn" na ná xe CSGT và còn kèm thêm cả logo giống lực lượng chức năng gây xôn xao mạng xã hội.

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người có thể hiểu nhầm là xe CSGT, nhưng nhìn kỹ lại thì bật cười vì dòng chữ.

Hình ảnh xe dán decal "Cuộc sống cô đơn" kèm logo na ná xe CSGT ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đây không phải là lần đầu mạng xã hội xuất hiện chiếc xe ô tô dán decal na ná xe CSGT như vậy. Trước đó, 2 chiếc xe bán tải trắng cũng dán logo trắng - xanh có nhiều điểm giống xe CSGT cũng từng gây "bão" mạng.

Trong đó, 1 xe dán chữ "Phòng khám thú y", 1 xe dán chữ "Phòng CS nội thất nhôm". Nếu không đọc kỹ dòng chữ, nhiều người dễ liên tưởng đến xe bán tải của CSGT.

Thậm chí, mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip 2 người đàn ông cởi trần, đi xe giống mô tô của CSGT nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi vào sân nhà, 2 người này xuống xe, mở cốp 2 bên lấy ra thùng bia và nước đá.

Chiếc xe bán tải dán decal dòng chữ "Phòng khám thú y" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh từ clip cho thấy xe mô tô màu trắng vẫn còn dán chữ Police, chữ CSGT màu xanh được lột ra nhưng còn lem nhem. Xe không có gương chiếu hậu, đèn ưu tiên.

Dán decal na ná xe CSGT để làm gì?

Việc dán decal na ná xe CSGT, dù với mục đích hài hước hay cá nhân hóa, thực tế có thể gây chú ý quá mức và dẫn đến hiểu lầm.

Nhiều người khi nhìn thấy xe mang màu sắc, logo tương tự lực lượng chức năng sẽ phản ứng bất ngờ, thậm chí né tránh hay nhường đường, làm gián đoạn giao thông hoặc tạo nguy cơ tai nạn. Vì vậy, dù ý tưởng "độc lạ", việc này vẫn tiềm ẩn rủi ro và không nên thực hiện, nhất là khi hình ảnh có thể bị nhìn nhầm là phương tiện chính thức của CSGT.

Xe bán tải dán decal "Phòng CS nội thất nhôm" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bạn đọc nickname Dương Đỗ bình luận: "Cuộc sống cô đơn - CSCĐ - Cảnh sát cơ động. Lấy cơ quan chức năng ra làm trò đùa, cần xử lý nghiêm".

Tài khoản Bạn Đọc Mới cho rằng, cần có chế tài xử lý việc dán decal na ná xe CSGT. Nếu không rõ ràng, có thể gây hiểu lầm cho người đi đường.

Bạn đọc Trịnh Cường nêu ý kiến: "Việc để trang bị cho giống như quy định của CSGT thì cũng không xem là dễ và không đạt, như vậy không thể xử lý là đúng. Thật ra thì không nên copy làm gì dù có thích sẽ không ít người cho là gây chú ý hay chơi trội".

Theo một cán bộ CSGT, khi tham gia giao thông mà dán decal xe na ná xe CSGT có thể khiến người đi đường nhầm lẫn hoặc cơ bản nhất là gây sự chú ý. Có thể vì mải nhìn những chiếc xe có nhiều điểm giống này, người tham gia giao thông bị lạc tay lái, không bảo đảm an toàn.

Hai người không đội mũ bảo hiểm chạy chiếc mô tô Honda CB 250 của CSGT đã được thanh lý ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện nay, không có cơ sở xử phạt những xe dán decal na ná xe CSGT do dòng chữ trên xe có nội dung khác. Theo quy định, xe ô tô dán quảng cáo quá 1/2 diện tích các mặt của phương tiện mới bị phạt về vi phạm quảng cáo.

Do đó, chiếc xe dán decal khiến người nhìn có cảm giác giống xe CSGT nhưng hiện không có quy định xử lý. Chỉ trong trường hợp dòng chữ được thay bằng "Cảnh sát giao thông" hay lắp thêm còi, đèn ưu tiên thì chủ xe mới bị xử lý

CSGT cho rằng, việc dán decal mô phỏng lực lượng chức năng dù "vui mắt" nhưng về mặt an toàn là không nên. Mỗi người khi tham gia giao thông cần ý thức rằng hình ảnh giống CSGT có thể gây hoang mang, khiến phản xạ của người đi đường bị thay đổi đột ngột, dẫn đến nguy cơ tai nạn.



