Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/09/2025 20:02 GMT+7

Tài xế xe khách phải đóng phạt hơn 5 triệu vì bị người dân quay clip dừng đèn đỏ ngang ngược ở trung tâm TP.HCM rồi báo CSGT phạt nguội.

Chiều 15.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT Bến Thành vừa nhận được 1 đoạn clip người dân phản ánh về xe khách dừng đèn đỏ kiểu ngang ngược ở trung tâm TP.HCM.

Người đăng clip viết lên một nhóm về giao thông: "Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 cũ. Cái nết chạy xe bon chen kiểu này quen thói rồi. Video từ đầu ngã tư xe tôi đã đi đúng 1 làn không chuyển hướng và đi trước. Được đậu đèn đỏ kiểu này ạ?".

Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 1.

Tài xế xe khách dừng đèn đỏ kiểu ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ở phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc vì cách tham gia giao thông của tài xế xe khách. Tài khoản Lê Phong bình luận: "Like mạnh lên mọi người cho đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đường Nguyễn Thị Minh Khai thì không lạ gì cái màu xe này, đường Sài Gòn mà chạy cứ như đường quốc lộ". Nickname Sang Phạm viết: "Công nhận là mấy anh này chạy ép dữ lắm"...

Xe khách nghênh ngang giữa TP.HCM bị dân quay clip gửi CSGT

Một số tài khoản khác cũng đề nghị người đăng bài gửi phản ánh đến Cục CSGT hoặc hotline của Phòng CSGT Công an TP.HCM để xử phạt.

Theo xác minh của CSGT Bến Thành, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 15 ngày 13.9.2025 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn (quận 1 trước đây), tài xế xe khách biển số 60B - 046.XX đã lưu thông không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. Hành vi vi phạm nêu trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác.

Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 2.

CSGT Bến Thành làm việc với tài xế, lập biên bản xử phạt

ẢNH: PC08

Sau khi nắm được thông tin về sự việc, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành xác minh. Được biết, tại thời điểm đó, tài xế xe khách biển số 60B - 046.XX là ông Đ.N.A.T (43 tuổi, ở Đồng Nai).

Tại trụ sở Đội CSGT Bến Thành, ông Đ.N.A.T đã thừa nhận hành vi phạm: lưu thông không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường của mình.

Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.N.A.T về các hành vi vi phạm nêu trên và tạm giữ 1 giấy phép lái xe hạng E.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, tài xế xe khách bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường; phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì lỗi đi không đúng phần đường quy định. Như vậy, tổng tiền phạt tài xế xe khách phải nộp là khoảng 5,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Xe dán decal na ná xe CSGT 'bão mạng': Trò vui tiềm ẩn rủi ro giao thông

Xe dán decal na ná xe CSGT 'bão mạng': Trò vui tiềm ẩn rủi ro giao thông

Xe dán decal na ná xe CSGT liên tục gây 'bão mạng'. Tuy vui mắt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro giao thông, dễ gây hiểu nhầm cho người đi đường.

Vụ cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn: CSGT lên tiếng

Đỗ xe trên vỉa hè chung cư, coi chừng bị CSGT phạt nguội nhiều lần

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Đèn đỏ xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược CSGT TP.HCM CSGT Bến Thành mạng xã hội người dân báo csgt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận