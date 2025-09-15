Xe khách dừng đèn đỏ ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Chiều 15.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT Bến Thành vừa nhận được 1 đoạn clip người dân phản ánh về xe khách dừng đèn đỏ kiểu ngang ngược ở trung tâm TP.HCM.

Người đăng clip viết lên một nhóm về giao thông: "Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 cũ. Cái nết chạy xe bon chen kiểu này quen thói rồi. Video từ đầu ngã tư xe tôi đã đi đúng 1 làn không chuyển hướng và đi trước. Được đậu đèn đỏ kiểu này ạ?".

Tài xế xe khách dừng đèn đỏ kiểu ngang ngược bị người dân quay clip báo CSGT ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ở phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc vì cách tham gia giao thông của tài xế xe khách. Tài khoản Lê Phong bình luận: "Like mạnh lên mọi người cho đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đường Nguyễn Thị Minh Khai thì không lạ gì cái màu xe này, đường Sài Gòn mà chạy cứ như đường quốc lộ". Nickname Sang Phạm viết: "Công nhận là mấy anh này chạy ép dữ lắm"...

Xe khách nghênh ngang giữa TP.HCM bị dân quay clip gửi CSGT

Một số tài khoản khác cũng đề nghị người đăng bài gửi phản ánh đến Cục CSGT hoặc hotline của Phòng CSGT Công an TP.HCM để xử phạt.

Theo xác minh của CSGT Bến Thành, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 15 ngày 13.9.2025 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn (quận 1 trước đây), tài xế xe khách biển số 60B - 046.XX đã lưu thông không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. Hành vi vi phạm nêu trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác.

CSGT Bến Thành làm việc với tài xế, lập biên bản xử phạt ẢNH: PC08

Sau khi nắm được thông tin về sự việc, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành xác minh. Được biết, tại thời điểm đó, tài xế xe khách biển số 60B - 046.XX là ông Đ.N.A.T (43 tuổi, ở Đồng Nai).

Tại trụ sở Đội CSGT Bến Thành, ông Đ.N.A.T đã thừa nhận hành vi phạm: lưu thông không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường của mình.

Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.N.A.T về các hành vi vi phạm nêu trên và tạm giữ 1 giấy phép lái xe hạng E.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, tài xế xe khách bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường; phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì lỗi đi không đúng phần đường quy định. Như vậy, tổng tiền phạt tài xế xe khách phải nộp là khoảng 5,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.