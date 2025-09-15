Vụ cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn: CSGT lên tiếng

Chiều 15.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin về đoạn clip ghi cảnh cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn. Hình ảnh người đàn ông đi ô tô đánh tới tấp cụ ông tóc bạc trắng đi xe máy nhận nhiều ý kiến bức xúc trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp Công an phường Sài Gòn để xác định danh tính 2 người đàn ông nêu trên và mời đến trụ sở công an phường để làm rõ.



Hình ảnh người lái xe ô tô đánh cụ ông tóc bạc trắng gây xôn xao mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo xác minh của CSGT, sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 12.9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (trước đây là quận 1), TP.HCM.

Vào thời điểm trên, ông N.L.M.T (39 tuổi, ở phường Bảy Hiền, trước là quận Tân Bình) lái xe ô tô biển số 51L - 136.XX; còn cụ ông Đ.K.T (72 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, trước là quận Tân Phú) chạy xe máy biển số 59G2 - 805.XX. Khi đến giao lộ nói trên, cả hai không nhường đường nhau nên xảy ra cự cãi, xô xát.

Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn: CSGT lên tiếng

Sự việc trên có nhiều người dân đang lưu thông nhìn thấy và dùng điện thoại quay phim lại.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ xe, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo CSGT, văn hóa khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện ở ý thức chấp hành pháp luật mà còn thể hiện qua những hành động như nhường nhịn, giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật.

Khi xảy ra va chạm với xe khác, người lái xe phải giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự, đôi bên cùng thương lượng để giải quyết vụ việc. Những hành vi cự cãi, xô xát sẽ gây thiệt hại cả về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho chính mình và người khác.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức sáng 15.9, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh, thời gian qua, những hành vi được quay lại đưa lên mạng xã hội, như: gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường, dù rất nhỏ cũng được công an phường xử lý, để răn đe.