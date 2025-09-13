Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM

Dù nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu nam TP.HCM được đưa vào sử dụng như cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đĩa nối dài ra đường Lê Văn Lương, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… (quận 7, Nhà Bè cũ) nhưng tình trạng ùn tắc tại khu vực vẫn không được cải thiện. Sau khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được mở rộng, phần mặt đường hạn chế đã khiến tuyến Nguyễn Hữu Thọ trở thành điểm nghẽn, "nút thắt cổ chai" tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM vẫn chịu cảnh chen chúc hàng ngày.

Chùm ảnh do Thanh Niên thực hiện vào ngày 12.9:

Đường Nguyễn Hữu Thọ hiện có nhiều nút thắt cổ chai, như đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ, hai bên cầu Rạch Đĩa 2, hay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giao Nguyễn Văn Linh, ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ... ẢNH: VÕ HÀ LAM

Giờ cao điểm chiều tối 12.9, đoạn từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh hướng về Nhà Bè, xe container, xe tải, ô tô, xe máy ken đặc trên cầu Rạch Đĩa 2 ẢNH: VÕ HÀ LAM

Dòng xe nối đuôi nhau chen chúc trên đường Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: VÕ HẠ LAM

Lượng phương tiện như nêm hướng từ nút giao Nguyễn Văn Linh về xã Nhà Bè ẢNH: VÕ HÀ LAM

Vượt qua cầu Rạch Đĩa 2, phương tiện giao thông bị ùn ứ khi gặp đèn đỏ, nhiều người điều khiển xe bất chấp leo lề để di chuyển ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục tái diễn nhiều tháng qua mặc dù hàng loạt công trình giao thông trọng điểm nhằm giảm tải cho khu nam TP.HCM đã hoàn thành ẢNH: VÕ HÀ LAM

Thời điểm từ khoảng 6 giờ tối, rất đông người dân chấp nhận leo lề dù để có thể nhanh chóng vượt qua đoạn đường ùn ứ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông ẢNH: VÕ HÀ LAM