Kinh tế Chính sách - Phát triển

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM

Võ Hà Lam
Võ Hà Lam
13/09/2025 14:48 GMT+7

Hàng loạt dự án mở rộng cầu, đường ở cửa ngõ phía nam TP.HCM đã được khởi công và đưa vào sử dụng gần 2 năm qua. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra nghiêm trọng hằng ngày, khiến người dân khu Nam gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Dù nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu nam TP.HCM được đưa vào sử dụng như cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đĩa nối dài ra đường Lê Văn Lương, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… (quận 7, Nhà Bè cũ) nhưng tình trạng ùn tắc tại khu vực vẫn không được cải thiện. Sau khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được mở rộng, phần mặt đường hạn chế đã khiến tuyến Nguyễn Hữu Thọ trở thành điểm nghẽn, "nút thắt cổ chai" tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM vẫn chịu cảnh chen chúc hàng ngày.

Chùm ảnh do Thanh Niên thực hiện vào ngày 12.9:

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hữu Thọ hiện có nhiều nút thắt cổ chai, như đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ, hai bên cầu Rạch Đĩa 2, hay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giao Nguyễn Văn Linh, ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ...

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 2.

Giờ cao điểm chiều tối 12.9, đoạn từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh hướng về Nhà Bè, xe container, xe tải, ô tô, xe máy ken đặc trên cầu Rạch Đĩa 2

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 3.

Dòng xe nối đuôi nhau chen chúc trên đường Nguyễn Hữu Thọ

ẢNH: VÕ HẠ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 4.

Lượng phương tiện như nêm hướng từ nút giao Nguyễn Văn Linh về xã Nhà Bè

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 5.

Vượt qua cầu Rạch Đĩa 2, phương tiện giao thông bị ùn ứ khi gặp đèn đỏ, nhiều người điều khiển xe bất chấp leo lề để di chuyển

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 6.

Tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục tái diễn nhiều tháng qua mặc dù hàng loạt công trình giao thông trọng điểm nhằm giảm tải cho khu nam TP.HCM đã hoàn thành

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 7.

Thời điểm từ khoảng 6 giờ tối, rất đông người dân chấp nhận leo lề dù để có thể nhanh chóng vượt qua đoạn đường ùn ứ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 8.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM- Ảnh 9.

Em nhỏ mệt mỏi khi phải nhích từng chút một trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Cung đường này, ở các nút thắt cổ chai, có thể ùn ứ xe bất cứ lúc nào trong ngày, ngay từ 7 giờ sáng hoặc sau cao điểm lúc 9 giờ.

ẢNH: VÕ HÀ LAM

 

Tin liên quan

Mở đường thông cầu, khu Nam TP.HCM vẫn kẹt

Mở đường thông cầu, khu Nam TP.HCM vẫn kẹt

Từ năm ngoái đến nay, hàng loạt dự án mở rộng cầu, đường nhằm khơi thông cửa ngõ phía nam TP.HCM liên tiếp được khởi công, hoàn thành. Thế nhưng, người dân vẫn phải chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng mỗi ngày.

Khám phá thêm chủ đề

ùn tắc giao thông khu Nam TP Đường Nguyễn Hữu Thọ kẹt xe
