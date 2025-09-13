Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM

Hàng loạt dự án mở rộng cầu, đường ở cửa ngõ phía nam TP.HCM đã được khởi công và đưa vào sử dụng gần 2 năm qua. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra nghiêm trọng hằng ngày, khiến người dân khu Nam gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.
Dù nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu nam TP.HCM được đưa vào sử dụng như cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đĩa nối dài ra đường Lê Văn Lương, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… (quận 7, Nhà Bè cũ) nhưng tình trạng ùn tắc tại khu vực vẫn không được cải thiện. Sau khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được mở rộng, phần mặt đường hạn chế đã khiến tuyến Nguyễn Hữu Thọ trở thành điểm nghẽn, "nút thắt cổ chai" tại cửa ngõ khu Nam TP.HCM vẫn chịu cảnh chen chúc hàng ngày.
Bình luận (0)