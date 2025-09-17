Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: Không ai nhường, người đi đường bức xúc

TP.HCM vừa kẻ thêm nhiều vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ để giảm ùn tắc giao thông. Song trên thực tế, nhiều người không có nhu cầu rẽ phải lại dừng chắn ngay phần đường này, khiến xe phía sau không thể di chuyển.

Nhiều người vẫn dừng đèn đỏ đè vạch mắt võng, chặn lối xe rẽ phải khi đèn đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Vạch mắt võng bị "vô hiệu"

Theo quy định, khi có vạch mắt võng, người tham gia giao thông không được dừng, đỗ trên phần diện tích này để tránh cản trở lưu thông. Tại nhiều giao lộ ở TP.HCM, vạch mắt võng được kẻ kèm dấu mũi tên rẽ phải và dòng chữ "làn rẽ phải liên tục" để cho xe 2 bánh hoặc tất cả các loại xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Để nhắc nhở người dân chấp hành, tại những nơi kẻ vạch mắt võng còn biển nhắc màu đỏ, chữ trắng "Cấm dừng đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải liên tục".

Ngã tư Phú Nhuận vừa kẻ vạch mắt võng cho tất cả phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ nhưng ai muốn rẽ cũng gặp khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông đang bức xúc vì ở nơi được phép rẽ phải khi đèn đỏ còn tình trạng người lái xe máy dừng chờ đèn đỏ ngay trên vạch mắt võng, chắn lối xe muốn rẽ.

Tình trạng này diễn ra phổ biến ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ dù vạch mắt võng đã được kẻ ở đây hơn 5 tháng, ngã tư Phú Nhuận, giao lộ Lý Tự Trọng - Pasteur... Anh Trường Giang (ở phường Bình Thạnh) bức xúc: "Cứ tới giao lộ này muốn rẽ phải khi đèn đỏ giờ cao điểm y như rằng bị kẹt cứng vì xe phía trước dừng ngay vạch mắt võng".

Không chỉ gây ùn ứ, thực trạng này còn khiến nhiều người rơi vào tình huống tranh cãi, cự cãi giữa đường. Một số trường hợp, người đi sau nhắc nhở thì bị quát lại, thậm chí xảy ra xô xát. Vì vậy, không ít người đành chọn cách im lặng, dù bức xúc nhưng không muốn rắc rối.



Vạch mắt võng dường như bị "vô hiệu" ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Thanh Hà (ở phường Gia Định) chia sẻ: "Nhiều lần tôi định nhắc người dừng chắn lối rằng đây là vạch mắt võng, không được dừng, nhưng nghĩ đến cảnh đôi co giữa dòng xe đông nên lại thôi. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là những người muốn rẽ phải".

Vì sao không nhường xe rẽ phải khi đèn đỏ?

Để xử lý tình trạng người tham gia giao thông dừng xe đè vạch mắt võng, CSGT TP.HCM đã trích xuất camera giao lộ, trực tiếp ghi hình để xử phạt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không nhường đường cho xe rẽ phải khi đèn đỏ ở những nơi được phép rẽ.

Theo một cán bộ CSGT, điều này có thể là do tâm lý "ai đến trước thì đứng trước", chưa quan tâm đến quy định hay quyền đi lại của người khác. Bên cạnh đó, nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của vạch mắt võng nên nghĩ rằng dừng xe chờ đèn đỏ trước vạch kẻ là "đúng luật".

Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ghi nhận hàng loạt xe dừng đèn đỏ đè vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, một số người tham gia giao thông vẫn còn thói quen và tâm lý "giữ chỗ", đặc biệt ở những đoạn ùn xe. Cứ thấy có khoảng trống là người chạy xe phải nhích lên nối đuôi. Không chỉ vậy, nỗi ám ảnh vì ùn xe giờ cao điểm phần nào khiến người tham gia giao thông thiếu kiên nhẫn chờ đợi nên đã dừng sai quy định.



Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đặc biệt đối với việc không dừng xe, đỗ xe tại phạm vi phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục.

Dù được rẽ nhưng nhiều xe cũng đành "bó tay" vì không được nhường đường ẢNH: NHẬT THỊNH