Nộp phạt tại chỗ cho CSGT TP.HCM bằng cách quét QR: Những lỗi vi phạm nào?

Như Thanh Niên đã thông tin, người vi phạm giao thông ở TP.HCM được nộp phạt tại chỗ cho CSGT bằng cách quét mã QR. Hình thức nộp tiền vi phạm này vừa triển khai áp dụng ở tất cả các đội, trạm CSGT tại TP.HCM.

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), việc áp dụng nộp phạt tại chỗ bằng cách quét mã QR chuyển khoản áp dụng với các lỗi vi phạm có tiền phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và đến 1 triệu đồng với tổ chức; không áp dụng hình thức phạt bổ sung.

Người vi phạm quét QR chuyển khoản nộp phạt tại chỗ ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, CSGT khi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường sẽ mang theo mã QR. Nếu mức phạt các lỗi vi phạm nằm trong giới hạn trên thì CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Sau khi người vi phạm quét QR chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM, CSGT sẽ viết biên lai xử phạt bằng đúng số tiền người vi phạm đã nộp.

Những lỗi được nộp phạt tại chỗ bằng cách quét QR

Theo hướng dẫn của CSGT, việc quét mã QR nộp phạt được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật, người dân đỡ mất thời gian đi lại.

Như vậy, với các lỗi vi phạm có mức phạt dưới 500.000 đồng đối với cá nhân và đến 1 triệu đồng với tổ chức; không áp dụng hình thức phạt bổ sung thì được nộp phạt tại chỗ bằng cách quét QR. Phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX, trừ điểm GPLX, tạm giữ xe...

Với những lỗi có mức phạt dưới 500.000 đồng và không có hình thức phạt bổ sung, người vi phạm được nộp phạt tại chỗ bằng cách quét QR ẢNH: V.P

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024, người đi xe máy vi phạm các lỗi này có thể được nộp phạt tại chỗ bằng cách quét QR:

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường;

Không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe;

Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát hai bên, phía sau xe hoặc không có tín hiệu lùi xe;

Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù);

Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 6 Điều này;

Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề";

Không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn;

Tránh xe không đúng quy định; sử dụng đèn chiếu xa khi gặp người đi bộ qua đường hoặc khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động hoặc khi gặp xe đi ngược chiều (trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói) hoặc khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật;

Sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

Trên đây là những lỗi có mức phạt từ 200.000 - 400.000 đồng, người đi xe máy khi vi phạm bị CSGT phạt có thể nộp phạt trực tiếp bằng cách quét mã QR chuyển khoản.