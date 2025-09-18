TP.HCM: Cả con đường ở phường Long Hương chỉ chờ giải tỏa 1 hộ dân để thông tuyến

Đường Nguyễn Cư Trinh, phường Long Hương (TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (trước đây là UBND TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm chủ đầu tư.

Đây là 1 trong 13 tuyến đường nội thị trên địa bàn TP.Bà Rịa, với tổng chiều dài hơn 10 km được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt dự án từ năm 2016.

Căn nhà nằm ngay ngã tư, do không bàn giao mặt bằng nên chưa thông tuyến ẢNH: NGUYỄN LONG

Tên dự án là đầu tư 20 km đường nội thị TP.Bà Rịa (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 820 tỉ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa cho biết, trong 13 tuyến đường, đến nay đã thi công hoàn thành 11 tuyến đường. Còn 2 tuyến đường chậm tiến độ do công tác giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, trong đó có tuyến đường Nguyễn Cư Trinh.

Theo ông Tòng, tuyến đường Nguyễn Cư Trinh có 59 hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Đến nay, chỉ còn 1 trường hợp không chịu bàn giao mặt bằng. "Điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường đã được thi công từ năm 2019. Nếu mặt bằng được giải tỏa thì tuyến đường đã hoàn thành từ lâu và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, chỉ có 1 hộ gia đình nằm giữa tuyến đường không bàn giao mặt bằng mà dự án phải giậm chân tại chỗ từ nhiều năm nay. Việc này không chỉ khiến người dân bức xúc mà chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng bị ảnh hưởng tiến độ dự án nghiêm trọng", lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa chia sẻ.

Căn nhà án ngữ giữa tuyến đường Nguyễn Cư Trinh ẢNH: NGUYỄN LONG

Bổ sung lô đất vẫn đòi bồi thường đất lấn sông

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, đường Nguyễn Cư Trinh có chiều dài gần 700 m, rộng 17 m. Điểm đầu giao nhau với đường Cách Mạng Tháng Tám, điểm cuối giao nhau với đường Phan Đăng Lưu.

Năm 2019, sau khi được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã tiến hành triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong 59 hộ nằm trong diện giải tỏa, có 1 trường hợp nằm giữa tuyến đường không chịu bàn giao mặt bằng cho đến nay.

Đường Nguyễn Cư Trinh nhìn từ trên cao cho thấy chưa thông tuyến do căn nhà bà L. án ngự ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi có đất sạch, đơn vị thi công đã triển khai thực hiện thi công tuyến đường từ điểm đầu và điểm cuối đến nhà hộ dân chưa giao mặt bằng thì dừng lại.

Hệ thống thoát nước 2 bên đường, hệ thống thoát nước sinh hoạt, ống kỹ thuật, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông nằm trên vỉa hè cũng đã được đơn vị thi công thực hiện xong.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa cho hay, hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng chỉ chiếm 6,3% mặt bằng toàn tuyến đường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã nhiều lần đề nghị UBND TP.Bà Rịa cũ có biện pháp giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công hoàn thiện tuyến đường, đưa vào sử dụng nhưng đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa, khu đất chưa giải phóng mặt bằng là của bà T.K.L có tổng diện tích gần 700 mét vuông. Bà L. có 11 người con. Khi bà L. mất, các con của bà không thống nhất trong việc làm thừa kế nên việc thừa kế chưa thực hiện.

Khi thực hiện thu hồi đất, UBND TP.Bà Rịa cũ ghi nhận trong quyết định thu hồi đất là bà L. (chết) và các đồng thừa kế khác chưa xác định.

Đường Nguyễn Cư Trinh đang thi công dang dỡ ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, các con bà L. không đồng ý cách ghi như trên và đề nghị điều chỉnh tên người bị thu hồi hồi đất trong quyết định là các con của bà L. và những thừa kế khác của bà L.; bồi thường đất theo biên bản kiểm đếm; bồi thường hết diện tích đất ở còn lại.

Sau đó, UBND TP.Bà Rịa cũ ban hành Quyết định số 2680 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh, bổ sung 1 lô đất. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hộ dân được nhận bổ sung hơn 1,6 tỉ đồng.

Sau khi ban hành quyết định bổ sung, chủ đầu tư mời các con bà L. nhận phần kinh phí bổ sung và bốc lô đất ở bổ sung, tuy nhiên các con bà L. không nhận kinh phí bổ sung và bốc lô đất ở bổ sung. Các con bà L. đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích thu hồi theo giá hiện nay và bồi thường phần diện tích gần 42m2 đất sử dụng lấn sông.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 17.9, một lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết phường đã làm việc với người nhà bà L. và vận động bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai hoàn thiện tuyến đường Nguyễn Cư Trinh.

"Nếu hộ gia đình này không bàn giao mặt bằng thì UBND phường Long Hương sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định", lãnh đạo UBND phường Long Hương kiên quyết.