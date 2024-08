Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nghi can cầm mã tấu chém thiếu tá công an trọng thương

Ngày 20.8, Công an P.Long Hương đã chuyển Lê Ngọc Long (44 tuổi, ở P.Long Hương) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Long là người đã dùng mã tấu chém thiếu tá Nguyễn Minh Thái, cán bộ Công an P.Long Hương, gây thương tích ở vùng mặt và bên hông phải.

Theo thông tin ban đầu, tối 19.8, Long xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng nón, đá ném vào bà T.T.C. (55 tuổi, ở P. Long Hương). Nhận tin báo, thiếu tá Thái cùng tổ bảo vệ an ninh cơ sở đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Thiếu tá Thái điều khiển xe máy, chở anh Lê Trung Hiếu đi vào hiện trường, khi rẽ vào hẻm nhỏ thì bị Long dùng mã tấu xông đến chém vào mặt thiếu tá Thái.

Thiếu tá Thái dùng tay chống đỡ, bị Long chém tiếp một nhát vào hông phải. Dù bị thương tích nặng vùng mặt nhưng thiếu tá Thái cùng tổ bảo vệ an ninh cơ sở vẫn khống chế, bắt giữ Long, thu giữ cây mã tấu.

Ngày 20.8, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái. Thiếu tá Thái bị chém gần đứt lìa phần môi trên, gãy 2 răng hàm trên và vết thương bên hông phải.