Ngày 29.7.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 37 người về các tội "gây rối trật tự công cộng" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Ngoài ra, công an tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời xác định thông tin lai lịch của hơn 20 người khác có liên quan và tiếp tục truy bắt.

Hơn 60 người mang súng, mã tấu xông vào quán tấn công khách ở TP.HCM

Theo công an, lúc 0 giờ 50 phút ngày 3.7, một nhóm hơn 60 người đi trên khoảng 30 xe máy từ hướng quận Tân Bình vào đường Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Khi đến trước quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu, những người này xuống xe cầm hung khí xông vào tấn công những người trong quán, gây thương tích cho 1 khách nam đến mua nước. Những người này tiếp tục dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, rồi chạy thoát.

Chỉ sau hơn 2 giờ nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Tân Phú đã xác định, bắt giữ một số người có liên quan, đồng thời truy bắt những người còn lại.

Nhiều hung khí nguy hiểm của băng nhóm TRẦN CƯỜNG - NGỌC LÊ

Bước đầu công an xác định, chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong giao tiếp, Nguyễn Văn Phi Trường (20 tuổi, ở quận Bình Thạnh) đã nhiều lần hẹn gặp Hồ Văn Hiền (23 tuổi, ở quận Phú Nhuận) để giải quyết nhưng chưa được.

Đến ngày 3.7, Nguyễn Văn Phi Trường và Phạm Trần Quốc Toàn (22 tuổi, ở quận Bình Thạnh) đã tập hợp hơn 60 người, mang theo hung khí (gồm mã tấu, cây 3 chĩa, dao tự chế, tuýp sắt, kiếm, súng công cụ hỗ trợ và súng vũ khí quân dụng) lưu thông qua nhiều tuyến đường với mục đích đánh, tấn công nhóm của Hiền.

Do từng thấy Hồ Văn Hiền ngồi ở quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu nên Trường nghĩ rằng Hiền sinh sống ở đây và kéo đến để gây án.

Khám xét khẩn cấp một bãi xe tại quận Bình Thạnh và bãi đất trống ở quận 12, công an thu giữ 1 súng tự chế tính năng tác dụng vũ khí quân dụng, súng bút, súng săn, đạn súng săn, đạn vũ khí thể thao... và 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác. Công an đang tiếp tục truy xét mở rộng để thu hồi tất cả vũ khí gây án, không để gây nguy hiểm cho người dân.