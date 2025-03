Thông tin trên được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM trao đổi tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM chiều 6.3. Từ ngày 1.3, cả nước chính thức bỏ công an cấp huyện nên người dân quan tâm đến điểm nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, đăng ký xe...

TP.HCM tăng 22 điểm cấp đổi bằng lái, sắp thoát cảnh đi sớm xếp hàng

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an TP.HCM đang thực hiện 170 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Trong đó, công an cấp tỉnh có 129 thủ tục, công an cấp xã có 41 thủ tục, bao gồm 14 thủ tục mới tiếp nhận lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lý lịch tư pháp, cai nghiện ma túy.

Theo định hướng mới, thủ tục về đăng ký xe do công an cấp huyện thực hiện trước đây nay phân về cấp xã. Thủ tục về phòng cháy chữa cháy giao về Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ tục về căn cước công dân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự chuyển về công an cấp xã.

"Số điểm giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên sẽ tạo thuận tiện cho người dân", thượng tá Hà nhận định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về các thủ tục hành chính do ngành công an tiếp nhận, giải quyết ẢNH: NGUYỄN ANH

Thông tin thêm, đại diện Công an TP.HCM cho biết, lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện có 9/10 thủ tục do công an cấp xã giải quyết. Về cấp căn cước công dân và định danh điện tử, Công an TP.HCM duy trì 23 điểm, gồm 22 điểm của công an cấp huyện trước đây và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đang nghiên cứu, bố trí 68 điểm cấp căn cước công dân theo định hướng của Bộ Công an.