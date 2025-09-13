Hà Nội tiếp tục lắp hàng rào sắt phân làn cầu Nhật Tân

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan lắp hàng rào sắt phân làn phương tiện trên cầu Nhật Tân.

Hà Nội đang triển khai lắp hàng rào sắt phân làn trên cầu Nhật Tân ẢNH: ĐÌNH HUY

"Sở định thực hiện phân làn cầu Nhật Tân bằng dải phân cách cứng trước dịp Quốc khánh 2.9. Tuy nhiên, sở lo ngại việc lắp đặt dải phân cách cứng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động dịp đại lễ nên lùi thời gian thi công và bây giờ đang triển khai công việc này", vị lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.

Theo phương án gia hạn phân luồng, từ ngày 9 - 30.9, đối với hạng mục thi công hàng rào phân làn trên cầu, lực lượng chức năng sẽ rào chắn 1/3 mặt cầu từ làn xe máy, chiều dài rào mỗi đoạn khoảng 300 m trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Khi rào chắn, các xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại.

Cơ quan chức năng sẽ thi công bên làn đường theo chiều từ đường Võ Chí Công sang hướng đi sân bay Nội Bài trước. Sau khi xong sẽ chuyển sang thi công chiều ngược lại trên cầu Nhật Tân theo hình thức tương tự.

Vào ban ngày, các phương tiện lưu thông bình thường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Đối với việc thi công hố móng giá long môn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành vào khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Để phục vụ quá trình thi công, cơ quan chuyên môn sẽ rào chắn 1/3 mặt đường hướng xã Đông Anh đi P.Tây Hồ và ngược lại lên cầu Nhật Tân.

Khi rào chắn, xe máy sẽ di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại tại 2 vị trí thi công hố móng giá long môn.

Việc lắp đặt giá long môn sẽ thực hiện từ 0 - 4 giờ hằng ngày và rào chắn toàn bộ đường dẫn lên cầu Nhật Tân ở cả 2 hướng. Khi lắp giá long môn, Sở Xây dựng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân.

Các phương tiện có thể di chuyển xuống đường dẫn 2 đầu cầu để chuyển hướng đi cầu Thăng Long hoặc các cầu khác.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã tiến hành lắp hàng rào cứng trên đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng để phân làn phương tiện.