Cục trưởng Cục CSGT: Cần nâng cao chất lượng lái xe, loại bỏ tư tưởng nguy hiểm

Chiều 17.9, Cục CSGT Bộ Công an tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội để lắng nghe các ý kiến nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ủng hộ cấm xe tải đi ở làn 1 cao tốc

Tại buổi gặp mặt, quản trị viên các trang, nhóm có nhiều thành viên, người theo dõi đã đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề giao thông đang "nóng" như: tổ chức phân làn giao thông trên cao tốc; các hành vi vi phạm đang gây nhức nhối hiện nay; vấn đề về đèn tín hiệu giao thông...

Quản trị viên diễn đàn OFFB Nguyễn Quốc Bình nêu ý kiến tại buổi gặp mặt ẢNH: Đ.H

Ông Nguyễn Quốc Bình, quản trị viên của diễn đàn Facebook OFFB, cho hay bản thân ông cũng như các thành viên trong diễn đàn rất ủng hộ việc thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi ở làn 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời bày tỏ mong muốn Cục CSGT sớm nghiên cứu để mở rộng mô hình này.

Theo ông Bình, việc phân làn sẽ hạn chế tình trạng gây cản trở giao thông, khi các xe lớn chạy ở làn 1 với tốc độ chậm gây khó khăn cho xe khác muốn vượt. Do vậy, ông Bình mong muốn nhân rộng thí điểm để tạo làn đường bên trái chỉ để vượt và khi vượt xong phải về làn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Hoàng, quản trị viên diễn đàn Otofun, cho rằng không chỉ trên cao tốc mà ngay trong các tuyến đường nội đô đang xảy ra tình trạng ô tô, xe máy lấn đường nhau hay "điền vào chỗ trống" gây cản trở toàn bộ dòng phương tiện.

Ông Hoàng cho hay đây là hành vi liên quan đến ứng xử và ý thức người lái xe, từ đó đề xuất cần tăng cường xử phạt với hành vi này.

Nghiên cứu tổ chức lại giao thông

Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho hay tới đây cơ quan này sẽ đề xuất tổ chức cho các tuyến đường có từ 2 làn xe dành riêng cho ô tô, di chuyển cùng chiều.

Cục trưởng Cục CSGT lắng nghe ý kiến của các đại biểu ẢNH: Đ.H

Cụ thể, thiếu tướng Bình cho biết, đối với đường có 3 làn xe ô tô thì xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, xe khách từ 30 chỗ trở lên đi ở làn giữa và làn bên phải sát làn khẩn cấp. Làn trái sát dải phân cách giữa sẽ dành cho xe khách dưới 30 chỗ và xe con.

Cạnh đó, Cục trưởng Cục CSGT cho hay sẽ đề xuất sửa luật theo hướng đường có 2 làn trở lên sẽ bố trí 1 làn để các phương tiện có thể vượt lên. Vượt xong phải trở lại làn để nhường đường cho phương tiện khác.

Đối với các tuyến nội đô, Cục CSGT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô để buộc phương tiện này đi theo hàng, tránh tình trạng có 2 làn nhưng 3 xe dàn hàng ngang.

Bài trừ những tư tưởng nguy hiểm

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho hay, buổi gặp lần này cũng nhằm kết nối, lắng nghe thông tin đa chiều tâm tư, ý kiến của người dân. Cộng đồng mạng quan tâm đèn đỏ thế nào, tổ chức giao thông ra sao, nhưng thiếu tướng Bình cho biết ông quan tâm về chất lượng người điều khiển.

Do vậy, thời gian tới Cục CSGT sẽ có giải pháp về vấn đề này, sẽ kết hợp với các doanh nghiệp vận tải để sát hạch, kiểm tra lại chất lượng người điều khiển.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho hay thời gian tới sẽ có giải pháp nâng cao chất lượng người điều khiển phương tiện ẢNH: Đ.H

Theo thiếu tướng Bình, nếu người lái xe có trách nhiệm với cộng đồng sẽ không có hành vi cố tình bật đèn cảnh báo suốt quãng đường dài, hay đi theo kiểu coi thường người khác.

"Vừa rồi trường hợp tài xế xe bồn cán chết người, đây là hành vi giết người chứ không phải tai nạn giao thông nữa. Ngoài ra cũng có những tư tưởng rất nguy hiểm đó là không phanh để bảo vệ hàng giá trị hơn mạng người…", thiếu tướng Bình nêu ví dụ và đề nghị các trang, nhóm mạng xã hội có cả triệu người tham gia cần chung tay loại bỏ những nhận thức sai trái này.