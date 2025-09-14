Gây tai nạn rồi cố tình cho nạn nhân chết

Tối 14.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội giết người.

Nghi phạm Đinh Văn Long ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 ngày 13.9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông do Long cầm lái và xe máy điện. Vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, song nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 19 giờ ngày 13.9 Long mới đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại trụ sở công an, Long khai nhận sau khi xảy ra va chạm đã cố ý lái xe kéo lê nạn nhân trên đường khiến nạn nhân thương tích nặng rồi tử vong.

Long khai mục đích cố tình kéo lê nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn nhằm cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù để không phải đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm Long không dương tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.

Công an TP.Hà Nội cho hay hành vi của Long rất tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm củng cố hồ sơ để xử lý Long theo quy định.