Bị phạt vì đăng tin sai sự thật về bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai

Trần Cường
Trần Cường
13/09/2025 09:12 GMT+7

Dùng mạng xã hội Threads đăng bài viết sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học và làm tại Bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội tối 12.9 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Đ.N.L.H (32 tuổi, trú P.Nghĩa Đô, Hà Nội) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định số 15.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì nói sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai- Ảnh 1.

Bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, PA03 Công an Hà Nội phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết lan truyền thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, người này đăng tải: "Bệnh viện khác thì không biết chứ viện Bạch Mai đối xử với bác sĩ nội trú siêu tệ, không lương, không trợ cấp, thậm chí gửi xe cũng bị bắt gửi khu bệnh nhân mất tiền…".

Xác định chị H. là người đăng tải thông tin trên, ngày 11.9, PA03 Công an Hà Nội đã mời lên làm việc.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì nói sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai- Ảnh 2.

PA03 Công an Hà Nội làm việc với chị H.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, chị H. đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để "câu tương tác" nhằm phục vụ việc bán hàng online. 

Chị H. cho hay đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

PA03 Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

