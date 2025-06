Đại tá Đỗ Thanh Bình làm Cục trưởng Cục CSGT

Công an tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an.



Đại tá Đỗ Thanh Bình được điều động làm Cục trưởng Cục CSGT ẢNH: DUY NAM

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đại tá Đỗ Thanh Bình trong 3 năm gắn bó, cống hiến tại Hòa Bình trên cương vị giám đốc công an tỉnh. Đại tá Bình đã cùng ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ông Long cho hay, đại tá Bình còn triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Bình khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Cục CSGT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau khi đại tá Đỗ Thanh Bình được điều động làm Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an giao đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, phụ trách điều hành cơ quan này trong giai đoạn chờ sáp nhập tỉnh.