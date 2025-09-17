Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Đắk Lắk cần 41.000 tỉ đồng để mở rộng QL29, xây cao tốc kết nối đông tây

Hữu Tú
Hữu Tú
17/09/2025 18:58 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch xây dựng cao tốc và nâng cấp QL29, kỳ vọng giải quyết bài toán đi lại vất vả, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế giữa hai vùng đông - tây.

Chiều 17.9, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh này đang triển khai kế hoạch nâng cấp, mở rộng QL29, xây dựng tuyến cao tốc đông - tây nhằm mở ra cơ hội phát triển kinh tế và rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp và thông qua tờ trình dự án nâng cấp, mở rộng QL29, đồng thời thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Nếu được cấp vốn, dự án sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2026.

"Dự án xây dựng cao tốc đông - tây Đắk Lắk có tổng mức đầu tư trên 30.000 tỉ đồng, dài 122 km với quy mô 4 làn xe ở giai đoạn 1. Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)", ông Thái nói.

Theo ông Thái, sau khi phân tích 3 phương án về tỉ lệ vốn đầu tư giữa nhà nước và nhà đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất lựa chọn phương án 2 với tỷ lệ nhà nước 60% và nhà đầu tư 40%.

Đắk Lắk cần 41.000 tỉ đồng để mở rộng QL29, xây cao tốc kết nối đông tây- Ảnh 1.

QL29 nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp

ẢNH: ĐỨC HUY

Phương án này giúp thời gian thu hồi vốn chỉ còn 28 năm, ngắn hơn so với phương án 50% - 50% (32 năm) và dài hơn so với phương án 70% - 30% (23 năm). Việc nhà nước giữ tỷ lệ vốn cao hơn sẽ đảm bảo tính hiệu quả và trách nhiệm của nhà đầu tư; đồng thời rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai dự án.

Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện văn bản để báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để xúc tiến các thủ tục tiếp theo, sớm đưa dự án vào thực tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

QL29 là tuyến quốc lộ chính yếu của khu vực miền Trung và Tây nguyên với chiều dài 293 km, có điểm đầu tại cảng Vũng Rô (Phú Yên cũ) và điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk cũ). Đây là tuyến đường kết nối khu vực duyên hải miền Trung với Tây nguyên, đồng thời kết nối với các trục giao thông trọng yếu của quốc gia và đi qua Khu kinh tế Nam Phú Yên; kết nối cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, cửa khẩu liên thông khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.


Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk bàn phương án nâng cấp QL29

Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk bàn phương án nâng cấp QL29

Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk gặp nhau tại Phú Yên để bàn phương án đầu tư, nâng cấp tuyến QL29 nối 2 tỉnh này.

