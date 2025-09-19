Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT đang điều tiết giao thông thì không được xử phạt

Trần Cường
Trần Cường
19/09/2025 17:10 GMT+7

Cục trưởng Cục CSGT vừa có một số chỉ đạo CSGT toàn quốc một số công tác, trong đó yêu cầu lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông thì không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm.

Chiều 19.9, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện ngay một số công tác trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu CSGT đang điều tiết ngoài đường không được xử phạt - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thanh Bình

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thứ nhất, đối với các trường hợp dừng xe để kiểm soát, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát và phải đảm bảo 4 yêu cầu.

Cụ thể, khi CSGT dừng xe phải dùng camera mini hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý và lưu trữ dữ liệu theo quy định; khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT; khi có kế hoạch tổng kiểm soát, hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác; và khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

Thứ 2, đối với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông thì không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm mà phải đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Khi hết giờ cao điểm, các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý "phạt nguội". Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Thứ 3, thời gian tới, Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Cuối cùng, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera thì trước khi xử lý bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình: Lái xe chỉ cần mang theo căn cước

Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình: Lái xe chỉ cần mang theo căn cước

Thời gian tới, người tham gia giao thông không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì ngoài thẻ căn cước. CSGT chỉ hỏi 'số căn cước của anh là bao nhiêu', từ đó sẽ tra cứu ra các thông tin liên quan như bằng lái, bảo hiểm, đăng ký…

