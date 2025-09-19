Khi cao tốc nghìn tỉ đối diện nỗi lo xói lở

Hơn 2 năm đưa vào khai thác, cao tốc này đã xuất hiện ổ gà, "hở hàm ếch" và cát tràn vào mặt đường.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, vốn đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, là công trình quan trọng trong trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam bộ và TP.HCM.

Thế nhưng thực tế gần đây cho thấy nhiều đoạn có dấu hiệu xuống cấp, mặt đường có ổ gà, taluy âm bị xói lở và "hở hàm ếch", cát theo mưa tràn xuống mặt đường, nhất là tại khu vực xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Những sự cố này tiềm ẩn rủi ro giao thông rất lớn. Xe chạy tốc độ cao trên cao tốc (cho phép 90 km/giờ), khi gặp ổ gà buộc phải đánh lái bất ngờ, nguy cơ tai nạn dây chuyền là khó tránh khỏi. Các đoạn taluy âm bị xói lở, "hở hàm ếch" càng đáng lo hơn, bởi chỉ cần xe tải trọng lớn đi qua là có thể xảy ra sự cố lún sụt hay bị "sập hầm". Rõ ràng, một công trình trọng điểm quốc gia không thể để tồn tại tình trạng như vậy.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư) cho biết đã yêu cầu nhà thầu nhanh chóng vá dặm, gia cố những điểm hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện. Song điều mà dư luận quan tâm chính là nguyên nhân sâu xa. Mưa lớn chỉ là yếu tố khách quan, còn gốc rễ vấn đề nằm ở việc cần xem xét kỹ lưỡng toàn bộ quá trình thi công, giám sát và bảo trì có đúng quy trình không.

Đây không chỉ để quy trách nhiệm, mà để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho các dự án tương tự. Quan trọng hơn, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vốn là đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Do đó, cần sớm được khắc phục triệt để, để tuyến cao tốc này thực sự trở thành động lực phát triển thay vì nỗi lo của người dân đi lại qua tuyến đường này.