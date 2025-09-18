Luân phiên đóng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để lắp giá đỡ camera

Ngày 18.9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, các đơn vị thi công triển khai lắp đặt giá long môn (tức giá đỡ camera) trên toàn tuyến. Đây là khung giàn lớn bằng sắt, cần xe cẩu nâng hạ nên buộc phải tạm ngưng khai thác từng đoạn để đảm bảo an toàn giao thông.

Thi công lắp đặt giá đỡ camara ( từ chuyên môn gọi là giá long môn) trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sáng 18.9 ẢNH: TUẤN DUY

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, việc thi công diễn ra từ nút giao Phan Thiết (Km 234) đến nút giao Quốc lộ 28 (Km 208). Lực lượng CSGT- Đội 6 (Cục CSGT) đã chốt trực, điều tiết xe ra khỏi cao tốc tại nút giao Ba Bàu và Quốc lộ 28, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo Quốc lộ 1 trước khi nhập lại cao tốc.

CSGT túc trực phân làn luân phiên cho xe tránh cao tốc di chuyển ra quốc lộ 1 ẢNH: TUẤN DUY

Đại diện CSGT tuần tra cao tốc cho biết, việc đóng đường sẽ luân phiên trong 3 ngày tới, theo từng đoạn. Các trụ giá long môn đã được dựng sẵn, nay tiến hành lắp khung, kéo cáp đấu nối.

Đây là hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến sẽ hoàn thiện, vận hành từ tháng 12.2025.