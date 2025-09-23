Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 23.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có sự tham dự của 443/446 đại biểu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương tới dự.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: HOÀNG HƯNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Thái Nguyên mới (hợp nhất từ 2 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn) đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 7,3%/năm. Đến năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Thái Nguyên đạt 202.925 tỉ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Hiện nay, ngành công nghiệp là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên với 12 khu công nghiệp, 40 cụm công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm...

Thái Nguyên hút được 228 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 11,2 tỉ USD.

Chỉ đạo tại đại hội, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ ngày 1.7, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn, mở ra không gian, quy mô phát triển, tạo ra điều kiện, lợi thế phát triển đa dạng mạnh mẽ. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, Thái Nguyên cần quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xác định rõ vai trò, vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng thủ đô Hà Nội; coi trọng liên kết vùng để tạo động lực phát triển, khẳng định vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

Gợi mở định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Thái Nguyên tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; gắn kết công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; giữ vững và nâng cao thương hiệu "trà Thái Nguyên"...

Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: HOÀNG HƯNG

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của tỉnh Thái Nguyên mới, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi Bắc bộ mà còn của vùng thủ đô Hà Nội.