Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 13.8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 ủy viên, trong đó có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TUẤN MINH

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định 2 phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 -2030, trong đó anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định đoàn đại biểu gồm 34 cán bộ sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách, nhiệm vụ nặng nề.

"Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực, cùng với cán bộ, đảng viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng sự tin tưởng của các đồng chí", anh Bùi Quang Huy nói.