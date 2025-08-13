Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/08/2025 18:18 GMT+7

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn gồm 25 ủy viên. Anh Bùi Quang Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Chiều 13.8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 ủy viên, trong đó có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: TUẤN MINH

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định 2 phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 -2030, trong đó anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn. 

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định đoàn đại biểu gồm 34 cán bộ sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách, nhiệm vụ nặng nề.

"Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực, cùng với cán bộ, đảng viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng sự tin tưởng của các đồng chí", anh Bùi Quang Huy nói.

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã khái quát những kết quả nổi bật mà toàn Đảng bộ đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo Đảng bộ là hạt nhân đổi mới

Củng cố niềm tin cho đảng viên trẻ

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội đại biểu T.Ư Đoàn Đảng ủy T.Ư Đoàn T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận