Củng cố niềm tin cho đảng viên trẻ

Nâng cao hiệu quả thực chất của chuyển đổi số

Một trong những vấn đề được quan tâm đầu tiên là hiệu quả của các ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt Đảng. Đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị, đại biểu Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã có những đánh giá rất thực tế về Sổ tay đảng viên điện tử.

Đại biểu Dũng cho rằng, trong báo cáo, cần có đánh giá chi tiết và đầy đủ hơn về tính hiệu quả của ứng dụng và tìm ra giải pháp giúp phần mềm này trở nên tốt hơn, thân thiện hơn, thực sự trở thành một công cụ hữu ích.

Đại biểu Lâm Hiếu Dũng nêu ý kiến tại phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đặt ra những thách thức mới cho công tác Đảng và các đoàn thể, đại biểu Lâm Hiếu Dũng chỉ ra một thực tế rằng, trong thời gian tới, sẽ có những đơn vị không còn tổ chức Công đoàn. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về việc giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đại biểu nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, vai trò của cấp ủy, của chi bộ Đảng tại các đơn vị này phải được đề cao hơn bao giờ hết. Tổ chức Đảng phải quan tâm nhiều hơn nữa, thậm chí phải là tổ chức đứng ra thay thế để đảm bảo trách nhiệm mà trước đây thuộc về Công đoàn.

Đại biểu Nguyễn Quốc Huy nêu ý kiến tại phiên thảo luận ẢNH: NHƯ Ý

Đồng quan điểm về sự cần thiết phải nâng cao vai trò lãnh đạo thực chất, đại biểu Nguyễn Quốc Huy (Phó trưởng ban Công tác Đoàn) đề xuất chỉnh sửa một trong những nhiệm vụ đột phá. Thay vì chỉ nêu "đổi mới mạnh mẽ tư duy từ lãnh đạo công tác đảng vụ", ông Huy đề nghị một cách diễn đạt bao quát và toàn diện hơn: "Từ lãnh đạo công tác đảng vụ sang lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị".

Theo đại biểu Huy, sự thay đổi này không chỉ là về câu chữ mà còn thể hiện một tầm nhìn mới, đòi hỏi tổ chức Đảng phải thực sự đi sâu vào mọi mặt hoạt động của đơn vị, chứ không chỉ gói gọn trong các công việc nội bộ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn chủ trì tổ thảo luận số 2 tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Vắc xin chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Một trong những góp ý nhận được sự đồng tình cao là đề xuất của đại biểu Lâm Hiếu Dũng về việc phải đặt công tác xây dựng và củng cố niềm tin, lý tưởng Cộng sản cho đảng viên mới, đảng viên trẻ lên một vị trí quan trọng hơn trong chương trình hành động.

Đại biểu Dũng lập luận rằng "niềm tin là cái quan trọng nhất". Khi không có niềm tin, người đảng viên sẽ rất dễ đi đến những biểu hiện mà chúng ta thường gọi là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tổ thảo luận số 1 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn ẢNH: TUẤN MINH

Ngược lại, khi đã có một niềm tin vững chắc vào tổ chức, vào Đảng, thì dù đôi lúc có thể chưa hài lòng, chưa thuyết phục hoàn toàn với một chủ trương, chính sách nào đó, người đảng viên vẫn sẽ kiên định và không dao động.

Niềm tin ấy sẽ giúp các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, vượt qua được thử thách, trưởng thành và phát triển hơn nữa. Đây là một lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong bối cảnh xã hội có nhiều luồng thông tin phức tạp.

Đại biểu Phan Khuê, đại diện Đảng bộ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, nói về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ẢNH: NHƯ Ý

Đại biểu Phan Khuê, đại diện Đảng bộ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, bày tỏ niềm tự hào về một trong những thành tựu nổi bật nhất của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại biểu khẳng định, các cơ quan báo chí của Đoàn đã tham gia một cách nghiêm túc, bài bản và hiệu quả vào mặt trận quan trọng này.

Theo đại biểu Phan Khuê, thời gian tới các đại biểu ngành báo chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để cho ra đời những ấn phẩm, những sản phẩm báo chí xứng đáng với sự tin tưởng, mang đậm bản sắc của Đoàn.