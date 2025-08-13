Lãnh đạo Đảng bộ là hạt nhân đổi mới

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn, hai đơn vị đã được chọn phát biểu tham luận với hai mô hình đổi mới, gồm Báo Thanh Niên và Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam.

Câu chuyện chuyển đổi số của Báo Thanh Niên và kinh nghiệm giữ vững "mạch" tư tưởng trong sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam là 2 minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, thích ứng và tiên phong.

Đảng viên là lực lượng tiên phong chuyển đổi số

Đại biểu Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho rằng chuyển đổi số báo chí không đơn thuần là đưa tin lên mạng, mà là cuộc cách mạng toàn diện, bao trùm từ khâu sản xuất, phân phối nội dung đến quản trị vận hành.

Với Báo Thanh Niên, hai trụ cột đổi mới nội dung và hiện đại hóa quản trị được triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh cộng hưởng.

Đại biểu Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng chuyển đổi số báo chí không đơn thuần là đưa tin lên mạng

Ở mũi nhọn nội dung, Báo Thanh Niên đã xây dựng hệ sinh thái đa nền tảng, từ báo điện tử, ứng dụng di động đến Facebook, YouTube, TikTok…

Nội dung được sản xuất đa dạng: tin bài truyền thống, video, podcast, infographic, E-magazine, longform… cùng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm độc giả. Dữ liệu độc giả không còn là những con số khô khan, mà trở thành tài sản chiến lược giúp tòa soạn nắm bắt xu hướng, tối ưu hóa nội dung và mở ra cơ hội kinh doanh số.

Ở nền tảng quản trị, Báo Thanh Niên đã số hóa hàng loạt quy trình kinh tế - trị sự, tài chính - kế toán, quản lý hợp đồng, nhân sự… Việc ứng dụng ERP, tự động hóa duyệt chi, báo cáo giúp minh bạch dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành.

Đặc biệt, mảng quảng cáo - "huyết mạch" tài chính - được quản lý đồng bộ, theo dõi tiến độ và doanh thu tự động, tạo dữ liệu chuẩn xác cho chiến lược dài hạn.



Tuy nhiên, chặng đường chuyển đổi không hề bằng phẳng. Áp lực từ hạ tầng công nghệ, nguồn lực tài chính, khoảng trống kỹ năng số và những rào cản thủ tục đầu tư công nghệ đang là những "nút thắt" cần tháo gỡ. Kiến nghị cơ chế đặc thù cho mua sắm công nghệ, rút ngắn thời gian, linh hoạt hình thức được coi là chìa khóa để báo chí tiếp cận nhanh công nghệ tiên tiến, tránh "lạc hậu ngay khi vừa triển khai".

Theo đại biểu Hưng, trong hành trình này đảng viên là lực lượng tiên phong học hỏi công nghệ, sáng tạo nội dung số, gìn giữ "trận địa tư tưởng" trên không gian mạng.

Giữ vững tư tưởng là nền móng ổn định khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Đại biểu Nguyễn Thanh Hảo, Phó bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, đã chia sẻ về việc ổn định tư tưởng trong bối cảnh sáp nhập, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hảo, Phó bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tham luận tại đại hội

Theo đại biểu Hảo, sau khi hợp nhất từ nhiều đơn vị, Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm bắt tình hình tư tưởng viên chức, người lao động.

Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, cấp ủy quán triệt mục tiêu, ý nghĩa việc sắp xếp, đồng thời kịp thời giải đáp thắc mắc, lan tỏa thông tin chính thống. Những buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với người lao động giúp tháo gỡ lo lắng về vị trí, thu nhập, tạo sự yên tâm gắn bó.

Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tập thể, gắn kết cán bộ từ các đơn vị cũ. Sự gắn bó không chỉ được vun đắp qua công việc mà còn qua những hoạt động giao lưu, chia sẻ, từ đó tăng hiệu quả phối hợp và tinh thần đoàn kết.



Tuy vậy, công tác nắm bắt tư tưởng vẫn cần được củng cố: thông tin phải kịp thời, phù hợp từng đối tượng; cấp ủy viên cần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống tư tưởng; phát huy vai trò đảng viên gương mẫu, chủ động chia sẻ, hợp tác.

Giải pháp được Trung tâm xác định rõ: coi công tác tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt; duy trì đối thoại định kỳ; phát huy vai trò đoàn thể; minh bạch, công khai trong bố trí, đánh giá cán bộ; kịp thời khen thưởng, hỗ trợ người gặp khó khăn.

"Trên hết, mỗi cấp ủy viên phải sâu sát, gần gũi, dự báo tình hình để chủ động định hướng", đại biểu Hảo khẳng định.

Sáng 13.8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên thứ nhất với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn.



