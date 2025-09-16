Thái Nguyên chọn '3 khâu đột phá' để tăng trưởng kinh tế '2 con số'

Chiều 16.9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đăng Bình thông tin tại buổi họp báo ẢNH: TRANG TRẦN

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của 446 đại biểu, đại diện trên 140.000 đảng viên, diễn ra từ ngày 22 - 24.9.

Đại hội sẽ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ Thái Nguyên và Bắc Kạn trước khi sáp nhập; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế Thái Nguyên phát triển ổn định, bền vững với nhiều điểm sáng, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,3%/năm.

Đến năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 202.925 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đạt 119 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần năm 2020…

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định 3 khâu đột phá: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất đề ra một số chỉ tiêu quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 10,5%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thuế tối thiểu toàn cầu) phấn đấu đạt bình quân từ 10%/năm trở lên…

Trước năm 2030, Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, người dân có thu nhập trung bình cao và phấn đấu trước năm 2045 sẽ trở thành tỉnh có thu nhập cao.