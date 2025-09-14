Phát triển công nghiệp văn hóa Việt để vươn tầm thế giới

TP.HCM CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

VCIDA là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 30.5.2025. Hiệp hội được thành lập với kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo. Trong đó, mục tiêu của hiệp hội là thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo không gian cho sáng tạo, giúp sản phẩm văn hóa Việt lan tỏa trong nước và vươn tầm quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư, hợp tác, khách du lịch quốc tế, nâng cao hình ảnh VN trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trong tầm nhìn tương lai, VCIDA đặt mục tiêu góp phần tạo ra đột phá về phát triển công nghiệp văn hóa VN, phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030, đưa VN trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế. VCIDA mong góp sức cùng các bộ, ngành, các tỉnh thành, địa phương để tạo dựng không gian văn hóa, giúp hình ảnh VN hấp dẫn hơn trong mắt thế giới, "xuất khẩu" sản phẩm văn hóa để thu nguồn lợi kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch VCIDA, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa trong thời gian qua đã trở thành nguồn sức mạnh quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN đến bạn bè quốc tế. Ông dẫn chứng chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 vừa qua, từ các chương trình nghệ thuật, diễu binh, diễu hành, triển lãm cho đến bộ phim Mưa đỏ... cho thấy sức mạnh lan tỏa của văn hóa khi được thực hiện bằng tâm huyết.

NSND Vương Duy Biên nhận định TP.HCM có nhiều cơ hội để phát triển công nghiệp văn hóa ẢNH: LẠC XUÂN

"Nếu chúng ta làm tốt, văn hóa sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Công nghệ có thể phát triển vượt bậc nhưng không bao giờ thay thế được tâm hồn và trái tim con người", NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch VCIDA, Hiệp hội sẽ đặt văn phòng đại diện tại TP.HCM. Ông Vương Duy Biên chia sẻ thêm: "TP.HCM có nhiều điều kiện để đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa, để các địa phương khác học tập".

Đ Ể ĐƯA VĂN HÓA VN RA THẾ GIỚI

NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, bản sắc văn hóa chính là giá trị riêng của mỗi quốc gia trên bản đồ thế giới, cần được bảo tồn và phát triển. Ông cho rằng công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo, mà còn là ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị lớn nếu được tổ chức, đầu tư và quản lý bài bản. "Chúng ta có thể gặp nhiều thách thức, song cũng có nhiều cơ hội. Công nghệ nếu được ứng dụng đúng cách sẽ mở ra nhiều cơ hội để làm cho văn hóa trở nên hấp dẫn hơn, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Điều đó cũng nâng tầm hình ảnh VN trong mắt bạn bè quốc tế, tạo ra cơ hội hợp tác quốc tế. Chúng ta có thể cần cố gắng nhiều mặt, nhưng về mặt văn hóa, tôi nghĩ chúng ta có quyền hãnh diện", ông khẳng định.

Chủ tịch VCIDA cho biết hiệp hội sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, thúc đẩy các sản phẩm văn hóa vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa đủ sức lan tỏa ra thế giới. Trước câu hỏi về lộ trình xuất khẩu sản phẩm văn hóa Việt ra thế giới, ông Vương Duy Biên chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng có thể đưa sản phẩm văn hóa Việt ra thế giới qua nhiều con đường, từ tổ chức triển lãm, tuần lễ văn hóa, các sự kiện nghệ thuật hợp tác quốc tế và lồng ghép sản phẩm văn hóa Việt, các hoạt động nghệ thuật vào… Bên cạnh nỗ lực của hiệp hội, chúng tôi hy vọng có cơ chế, chính sách của nhà nước để đẩy mạnh hoạt động này".

VCIDA ký kết hợp tác cùng các đối tác chiến lược ẢNH: LẠC XUÂN

Tại sự kiện, ông Kenneth Ngov, đại diện Công ty Tang Events Australia (Úc), đưa ra số liệu cho biết ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu tạo ra hơn 28 tỉ USD mỗi năm, trong đó 19,3 tỉ USD đến từ dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Trong số 19,3 tỉ USD này, tại VN hiện chỉ tạo ra 40 triệu USD, một phần nhỏ bé so với thị phần toàn cầu.

Ông Kenneth Ngov lấy ví dụ từ Hàn Quốc: "Trong 2 thập niên qua, K-pop đã trở thành một trong những ngành xuất khẩu mạnh mẽ nhất của Hàn Quốc, thúc đẩy âm nhạc, thời trang, điện ảnh, du lịch, thậm chí cả thương hiệu quốc gia. Đó là minh chứng sống động cho việc văn hóa có thể trở thành động lực kinh tế và nguồn sức mạnh ảnh hưởng toàn cầu".

Theo ông, tại VN cũng có một sức mạnh đang trỗi dậy là V-pop. "Tiềm năng đã sẵn có là các nghệ sĩ, sự sáng tạo, nguồn năng lượng trẻ. Điều chúng ta cần làm bây giờ là đưa tiềm năng ấy ra thế giới. Bằng cách giới thiệu âm nhạc VN ra toàn cầu, đồng thời tổ chức những sự kiện quốc tế ngay tại VN, chúng ta hoàn toàn có thể nâng tầm công nghiệp văn hóa VN, đồng thời khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế", ông Kenneth Ngov cho hay.

Trong khuôn khổ chương trình, VCIDA ký kết thỏa thuận hợp tác với Tang Events Australia (tổ chức sự kiện văn hóa quốc tế), Arobid (hệ sinh thái số), Dinner Incredible (ẩm thực nghệ thuật), GonChill Tourist Pass (nền tảng du lịch, giải trí văn hóa), DatVietVAC Group Holdings (phát triển công nghiệp văn hóa VN)... cùng nhiều đối tác về giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nhân và lễ hội.