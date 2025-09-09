Bộ Nội vụ công bố thủ tục tuyển chọn tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng

Bộ Nội vụ vừa công bố thủ tục hành chính trong tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự kiến mỗi năm nhà nước dành 530 tỉ đồng để tuyển chọn tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng ẢNH: PHẠM HỮU

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được quy định, gồm: thủ tục tuyển chọn tổng công trình sư hệ thống do Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức thực hiện; thủ tục tuyển chọn tổng công trình sư dự án do cơ quan chủ trì thực hiện dự án; thủ tục tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, dự án do cơ quan cấp bộ, UBND tỉnh, ban quản lý dự án tổ chức thực hiện.

Các thủ tục hành chính trên được thực hiện thông qua việc công bố công khai thông tin, tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế đề cử, ứng cử và các hoạt động tổ chức hội đồng tư vấn (nếu có). Việc liên hệ với ứng viên có thể thông qua thư mời. Kết thúc thủ tục hành chính là việc ký kết hợp đồng lao động.

Tổng công trình sư phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm

Theo Bộ Nội vụ, tổng công trình sư hệ thống phải đáp ứng tiêu chí chung: có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển.

Đối tượng ưu tiên là người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng công trình sư có mong muốn cống hiến phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam và có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành...

Ngoài ra, còn phải đáp ứng tiêu chí tuyển chọn riêng: có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn; có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tổng công trình sư đã chủ trì tối thiểu 2 đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 2 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế; đồng thời trực tiếp điều phối và quản lý dự án...

Đối với tổng công trình sư dự án, ngoài tiêu chí chung và số năm kinh nghiệm như tổng công trình sư hệ thống, người này phải từng chủ trì tối thiểu 1 đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 1 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế...

Kiến trúc sư trưởng phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm

Đối với kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, dự án, yêu cầu là phải có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển. Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, kiến trúc sư trưởng cấp bộ có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.

Người này cũng chủ trì hoặc tham gia chính, thực hiện thành công tối thiểu 1 chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành, lĩnh vực; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Bộ Nội vụ thông tin, dự kiến mỗi năm nhà nước dành 530 tỉ đồng để tuyển chọn khoảng 6 tổng công trình sư, khoảng 30 kiến trúc sư trưởng hệ thống và khoảng 124 kiến trúc sư trưởng của bộ, ngành, địa phương.