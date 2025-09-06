Làng 'ăn chung nồi cơm' độc nhất vô nhị ở Thái Nguyên gây sốt thế giới

Ẩn mình dưới tán rừng xanh mát ở Tân Cương (Thái Nguyên), bản làng Thái Hải được ví như "ốc đảo bình yên" của người Tày, nơi cả cộng đồng 151 thành viên cùng ăn chung một nồi cơm, xài chung một tài khoản và coi nhau như ruột thịt. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích này lại đang khiến du khách khắp thế giới tò mò tìm đến.

Làng Thái Hải nhìn từ trên cao, phủ xanh hơn 20 ha rừng sau hai thập kỷ hồi sinh từ đồi trọc. Nhiệt độ trong làng mát hơn trung tâm TP.Thái Nguyên (cũ) tới 3 độ C.

Nơi hồi sinh từ đồi trọc

Hơn 20 năm trước, vùng đất nơi bản Thái Hải tọa lạc chỉ là đồi trọc, cây cối cằn cỗi, mực nước ngầm cạn kiệt. Trưởng làng là bà Nguyễn Thị Thanh Hải - một người con của dân tộc Tày đã quyết định bỏ toàn bộ tiền của để dựng lại những ngôi nhà sàn cổ từ ATK Định Hóa. Đồng thời, bà cùng dân làng kiên trì phủ xanh đất trống, trồng từng gốc cây, ngọn cỏ...

Cả làng cùng ăn chung một nồi cơm, dùng chung một quỹ, con cái sau khi cai sữa trở thành “con chung”. Đây là nếp sống cộng đồng độc đáo hiếm có trên thế giới

Hôm nay, sau hơn hai thập kỷ, làng đã có hơn 20 ha rừng xanh rì, 30 ngôi nhà sàn cổ được gìn giữ và khí hậu mát hơn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ tới 3 độ C.

"Chặt một cây thì trồng lại ba cây", triết lý đơn giản ấy đã biến nơi đây thành vùng đất giàu sinh khí, mạch nước ngầm dồi dào và không gian trong lành hiếm có.

Hơn 30 ngôi nhà sàn cổ từ ATK Định Hóa được dựng lại trong làng, trở thành không gian sống và nơi đón khách du lịch, lưu giữ văn hóa Tày

Điều khiến du khách quốc tế ngạc nhiên nhất không chỉ là cảnh quan hay kiến trúc, mà chính là lối sống cộng đồng độc đáo của người dân. Toàn bộ 151 thành viên ăn cùng một nồi cơm, tiêu dùng chung một quỹ, không phân biệt của riêng. Quần áo, đồ dùng trong nhà đều được chia sẻ. Con cái sau khi cai sữa cũng được nuôi dạy như "con chung của làng".

Anh Nguyễn Quang Tuấn - Phó bản làng Thái Hải (Thái Nguyên) xuất hiện tại Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 19 tại TP.HCM chiều 5.9 ẢNH: LÊ NAM

Anh Nguyễn Văn Tuấn, thành viên trong làng chia sẻ: "Chúng tôi sống thuận theo tự nhiên, biết ơn từng hạt cát, ngọn cỏ, yêu thương muôn loài. Từ đó, chúng tôi tìm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản dị mà đôi khi người thành phố hay người châu Âu hiện đại cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy".

Cũng bởi ý thức cộng đồng cao, người dân trong làng luôn tiết kiệm điện, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ an toàn nhà sàn bằng việc sử dụng năng lượng hợp lý.

Ngôi làng độc nhất vô nhị "gây sốt" du lịch thế giới

Ban đầu, Thái Hải không hướng tới du lịch mà chỉ đơn thuần là nơi cộng đồng tái tạo văn hóa và gìn giữ rừng xanh. Nhưng sự mộc mạc ấy lại khiến du khách gần xa bị cuốn hút. Họ tìm đến để ở cùng, ăn cùng, lao động cùng và trải nghiệm một lối sống bền vững mà thế giới hiện đại đang mải miết đi tìm.

Thành quả là năm 2022, bản Thái Hải được vinh danh "Ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới" do UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới) trao tặng. Trước và sau đó, làng cũng liên tiếp nhận nhiều giải thưởng từ ASEAN về du lịch bền vững, du lịch cộng đồng. Mới đây, mô hình homestay trong làng cũng được công nhận đạt chuẩn homestay ASEAN, sẵn sàng đón khách quốc tế dài ngày.

"Ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới" do UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới) trao tặng

Một người đàn ông người Pháp - vốn là chuyên gia nghiên cứu ong sau khi đến thăm đã chia sẻ: "Ở châu Âu, chúng tôi tưởng mình văn minh nhất. Nhưng về đây, tôi mới thấy: sống thuận tự nhiên mới thật sự là văn minh".

Người dân Thái Hải trồng cây, nuôi ong, nấu ăn, dạy nhau bảo tồn văn hóa - tất cả gắn bó với triết lý “sống thuận theo tự nhiên, yêu thương chan hòa”

Còn đoàn thạc sĩ từ một trường đại học ở Berlin (Đức) đến nghiên cứu, lại bất ngờ trước lối sống cộng đồng của người Tày. "Ở Đức, mỗi gia đình sống tách biệt. Ở đây, cả làng như một gia đình lớn, điều đó vô cùng quý giá", họ nói. Chính sự khác biệt ấy đã biến Thái Hải thành điểm đến nghiên cứu, trải nghiệm cho nhiều đoàn khách quốc tế mỗi năm.

Du khách nước ngoài đến ở cùng dân làng, tham gia lao động, thưởng thức trà Thái Nguyên, bánh khảo, kẹo lạc và học cách sống bền vững cùng thiên nhiên ẢNH: LÊ NAM

Du khách đến Thái Hải sẽ được uống trà Thái Nguyên thơm lừng, ăn kẹo lạc, bánh khảo truyền thống; được ngủ trong những ngôi nhà sàn cổ và thức dậy giữa tiếng chim hót. Tham gia cùng dân làng, bạn có thể đi trồng cây, học nấu ăn hoặc cùng nhau ngồi quây quần quanh bếp lửa, thưởng thức bữa cơm chung của 151 con người.

Trong một thế giới ngày càng gấp gáp, bản Thái Hải trở thành nơi để con người tìm về những giá trị nguyên sơ, sự sẻ chia và niềm vui được sống hòa hợp với thiên nhiên

"Làng ăn chung nồi cơm" ở Thái Nguyên trở thành mô hình du lịch cộng đồng độc đáo, truyền cảm hứng cho mọi vị khách quốc tế rằng, khi con người biết yêu thương nhau, sống hài hòa với tự nhiên thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến.