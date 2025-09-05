Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch

Lê Nam
Lê Nam
05/09/2025 14:54 GMT+7

Trong không gian sôi động của Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19, gian hàng Tổng cục Du lịch Thái Lan trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách nhờ sự xuất hiện của hai chàng trai trẻ tài năng - đặc biệt là nghệ nhân Thanit Phumsawi (34 tuổi), người đã hồi sinh dòng vải hoàng gia Pha Lai Yang vốn thất truyền hơn 400 năm.

Giữa hàng chục gian hàng trưng bày sắc màu lễ hội, ánh mắt của nhiều khách tham quan dừng lại trước Thanit Phumsawi. Trong bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, anh kiên nhẫn ngồi tỉ mẩn vẽ từng họa tiết cổ xưa trên nền vải, sau đó dát vàng thật lên bề mặt. Từng đường nét tinh xảo như được đánh thức lại từ ký ức hoàng gia xưa cũ, khẳng định sự khắt khe trong kỹ thuật thủ công mà không một dây chuyền công nghiệp nào có thể thay thế.

Nghệ nhân 9X và chiếc khăn 50 triệu đồng

Theo chia sẻ, loại vải này có tên Pha Lai Yang (vải hoa văn hoàng gia), từng được sử dụng trong triều đình Xiêm cổ, gắn liền với tầng lớp quý tộc. Trải qua biến động lịch sử, dòng vải dần biến mất, chỉ còn lại trong những tư liệu cổ. Phải đến khi Thanit cùng các cộng sự quyết tâm phục dựng, Pha Lai Yang mới có cơ hội hồi sinh.

Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 1.
Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 2.

Nghệ nhân trẻ tuổi Thanit Phumsawi - người đã hồi sinh dòng vải hoàng gia Pha Lai Yang đang thực hiện kỹ thuật dát vàng tinh xảo lên hoạ tiết trên vải

ẢNH: LÊ NAM

Đáng chú ý, cửa hàng Phusa Pha Lai Yang (tại tỉnh Phetchaburi, Thái Lan) do Thanit đồng sáng lập đã cho ra đời những chiếc khăn tay làm từ vải truyền thống này, đang trở thành "trend" tại Thái Lan. Mỗi chiếc khăn được bán với giá đến… 50 triệu đồng, nhưng vẫn "cháy hàng" bởi giá trị; không chỉ nằm ở chất liệu dát vàng mà còn ở câu chuyện văn hóa, lịch sử đằng sau.

Bên cạnh anh là người bạn đồng hành, cũng đến từ cửa hàng Phusa Pha Lai Yang. Nếu nghệ nhân 9X là người phục dựng thủ công tinh xảo, thì anh bạn này lại là nhà thiết kế, chuyên ứng dụng chất liệu Pha Lai Yang trong các mẫu trang phục hiện đại. Với ngoại hình sáng sủa, nụ cười thân thiện, anh cũng trở thành "điểm nhấn" trong gian hàng, dễ dàng gây thiện cảm với khách tham quan.

Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 3.

Tại hội chợ năm nay, chiếc khăn có giá 50 triệu đồng ngay lập tức tạo nên "cơn sốt" với khách quốc tế

ẢNH: LÊ NAM

Cặp đôi "nghệ nhân - nhà thiết kế" đã mang đến cho hội chợ một câu chuyện sống động: Sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa hoàng gia và đời sống hôm nay. Từ những chiếc khăn tay dát vàng cho đến bộ trang phục biểu diễn, tất cả đều lan tỏa giá trị thủ công của người Thái, khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Điểm check-in văn hóa Đông Bắc

Không chỉ gây ấn tượng bởi các sản phẩm độc đáo, gian hàng của Tổng cục Du lịch Thái Lan năm nay còn được thiết kế rực rỡ, đậm chất truyền thống vùng Đông Bắc (Isan). Trên trần gian hàng, những chiếc đèn lồng khổng lồ kết từ hàng trăm "Tung" - vật phẩm thủ công mô phỏng mạng nhện bằng sợi len, sợi chỉ nhiều màu sắc, rực sáng và lung linh.

Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 4.
Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 5.

Những chiếc đèn lồng cỡ lớn tạo vẻ đẹp văn hoá đậm đà cho gian hàng

ẢNH: LÊ NAM

Các nghệ nhân tại chỗ cũng trực tiếp hướng dẫn du khách làm những vật phẩm mini xinh xắn: móc khóa, dây treo, phụ kiện trang trí. Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, tự tay sáng tạo món quà nhỏ để mang về. Không gian gian hàng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, những gam màu rực rỡ hòa cùng bước chân nhộn nhịp của du khách bốn phương.

Ngoài hoạt động thủ công, Tổng cục Du lịch Thái Lan còn kết hợp quảng bá điểm đến mới, giới thiệu loạt chương trình khuyến mại du lịch đặc sắc cho khách Việt và khách quốc tế. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã giúp gian hàng vừa mang tính trải nghiệm, vừa khẳng định sức hút du lịch Thái Lan trong bối cảnh hội nhập.

Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 6.
Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 7.
Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch- Ảnh 8.

Khách tham quan thích thú trải nghiệm tự tay làm các sản phẩm thủ công truyền thống của Thái Lan

ẢNH: LÊ NAM

Ở góc độ quảng bá, Thái Lan đã khéo léo tận dụng hội chợ để đưa văn hóa vùng Đông Bắc - nơi vẫn còn ít được biết đến so với Bangkok hay Phuket trở thành điểm nhấn. Điều này vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, vừa khẳng định vị thế "xứ sở nụ cười" không chỉ hấp dẫn bởi biển đảo hay mua sắm, mà còn giàu di sản và bản sắc.

Tin liên quan

Hành trình 'điên rồ' làm nên kỳ tích Sơn Đoòng

Hành trình 'điên rồ' làm nên kỳ tích Sơn Đoòng

Từ một ý tưởng từng bị xem là viển vông, ông Nguyễn Châu Á - nhà sáng lập Công ty Oxalis đã biến giấc mơ khám phá hang động thành hiện thực. Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, không chỉ đưa Phong Nha - Kẻ Bàng ra bản đồ du lịch toàn cầu mà còn thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người dân quê hương Quảng Bình.

Tranh dân gian mộc bản Việt thu hút khách nước ngoài

Nhiều hành khách mắc bệnh bí ẩn trên 'chuyến bay địa ngục'

Khám phá thêm chủ đề

Tổng cục Du lịch Thái Lan Thanit Phumsawi Thái Lan chiếc khăn dát vàng Hội chợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận