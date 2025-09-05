Trai đẹp Thái Lan hồi sinh vải thất truyền 400 năm gây 'sốt' hội chợ du lịch

Giữa hàng chục gian hàng trưng bày sắc màu lễ hội, ánh mắt của nhiều khách tham quan dừng lại trước Thanit Phumsawi. Trong bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, anh kiên nhẫn ngồi tỉ mẩn vẽ từng họa tiết cổ xưa trên nền vải, sau đó dát vàng thật lên bề mặt. Từng đường nét tinh xảo như được đánh thức lại từ ký ức hoàng gia xưa cũ, khẳng định sự khắt khe trong kỹ thuật thủ công mà không một dây chuyền công nghiệp nào có thể thay thế.

Nghệ nhân 9X và chiếc khăn 50 triệu đồng

Theo chia sẻ, loại vải này có tên Pha Lai Yang (vải hoa văn hoàng gia), từng được sử dụng trong triều đình Xiêm cổ, gắn liền với tầng lớp quý tộc. Trải qua biến động lịch sử, dòng vải dần biến mất, chỉ còn lại trong những tư liệu cổ. Phải đến khi Thanit cùng các cộng sự quyết tâm phục dựng, Pha Lai Yang mới có cơ hội hồi sinh.

Nghệ nhân trẻ tuổi Thanit Phumsawi - người đã hồi sinh dòng vải hoàng gia Pha Lai Yang đang thực hiện kỹ thuật dát vàng tinh xảo lên hoạ tiết trên vải ẢNH: LÊ NAM

Đáng chú ý, cửa hàng Phusa Pha Lai Yang (tại tỉnh Phetchaburi, Thái Lan) do Thanit đồng sáng lập đã cho ra đời những chiếc khăn tay làm từ vải truyền thống này, đang trở thành "trend" tại Thái Lan. Mỗi chiếc khăn được bán với giá đến… 50 triệu đồng, nhưng vẫn "cháy hàng" bởi giá trị; không chỉ nằm ở chất liệu dát vàng mà còn ở câu chuyện văn hóa, lịch sử đằng sau.

Bên cạnh anh là người bạn đồng hành, cũng đến từ cửa hàng Phusa Pha Lai Yang. Nếu nghệ nhân 9X là người phục dựng thủ công tinh xảo, thì anh bạn này lại là nhà thiết kế, chuyên ứng dụng chất liệu Pha Lai Yang trong các mẫu trang phục hiện đại. Với ngoại hình sáng sủa, nụ cười thân thiện, anh cũng trở thành "điểm nhấn" trong gian hàng, dễ dàng gây thiện cảm với khách tham quan.

Tại hội chợ năm nay, chiếc khăn có giá 50 triệu đồng ngay lập tức tạo nên "cơn sốt" với khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Cặp đôi "nghệ nhân - nhà thiết kế" đã mang đến cho hội chợ một câu chuyện sống động: Sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa hoàng gia và đời sống hôm nay. Từ những chiếc khăn tay dát vàng cho đến bộ trang phục biểu diễn, tất cả đều lan tỏa giá trị thủ công của người Thái, khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Điểm check-in văn hóa Đông Bắc

Không chỉ gây ấn tượng bởi các sản phẩm độc đáo, gian hàng của Tổng cục Du lịch Thái Lan năm nay còn được thiết kế rực rỡ, đậm chất truyền thống vùng Đông Bắc (Isan). Trên trần gian hàng, những chiếc đèn lồng khổng lồ kết từ hàng trăm "Tung" - vật phẩm thủ công mô phỏng mạng nhện bằng sợi len, sợi chỉ nhiều màu sắc, rực sáng và lung linh.

Những chiếc đèn lồng cỡ lớn tạo vẻ đẹp văn hoá đậm đà cho gian hàng ẢNH: LÊ NAM

Các nghệ nhân tại chỗ cũng trực tiếp hướng dẫn du khách làm những vật phẩm mini xinh xắn: móc khóa, dây treo, phụ kiện trang trí. Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, tự tay sáng tạo món quà nhỏ để mang về. Không gian gian hàng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, những gam màu rực rỡ hòa cùng bước chân nhộn nhịp của du khách bốn phương.

Ngoài hoạt động thủ công, Tổng cục Du lịch Thái Lan còn kết hợp quảng bá điểm đến mới, giới thiệu loạt chương trình khuyến mại du lịch đặc sắc cho khách Việt và khách quốc tế. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã giúp gian hàng vừa mang tính trải nghiệm, vừa khẳng định sức hút du lịch Thái Lan trong bối cảnh hội nhập.

Khách tham quan thích thú trải nghiệm tự tay làm các sản phẩm thủ công truyền thống của Thái Lan ẢNH: LÊ NAM

Ở góc độ quảng bá, Thái Lan đã khéo léo tận dụng hội chợ để đưa văn hóa vùng Đông Bắc - nơi vẫn còn ít được biết đến so với Bangkok hay Phuket trở thành điểm nhấn. Điều này vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, vừa khẳng định vị thế "xứ sở nụ cười" không chỉ hấp dẫn bởi biển đảo hay mua sắm, mà còn giàu di sản và bản sắc.