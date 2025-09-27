Tài xế bức xúc vì đèn tín hiệu đang xanh đột ngột chuyển vàng… 'như gài bẫy'

Một tài xế ô tô mới đây đăng tải đoạn video ghi tình huống giao thông gây hoang mang, khi đèn tín hiệu giao thông tại một giao lộ đang xanh bất ngờ chuyển vàng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 25.9.2025 trên đường Hai Bà Trưng, đoạn qua địa bàn phường Tân Định, TP.HCM.

Tài xế bức xúc vì đèn tín hiệu đang xanh đột ngột chuyển sang vàng

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, vào thời điểm diễn ra vụ việc, tài xế đang điều khiển xe này lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ công viên Lê Văn Tám về Nhà hát Thành Phố. Khi đến nút giao với đường Nguyễn Đình Chiểu, người này giật mình khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đang thể hiện màu xanh, đếm ngược còn 6 giây thì bất ngờ chuyển sang hẳn sang màu vàng và đỏ.

Tình huống đột ngột khiến tài xế này buộc phải đạp phanh cho xe dừng lại gấp trước vạch kẻ quy định cho các xe dừng chờ đèn đỏ. May mắn không xảy ra va chạm với các xe phía sau. Tuy nhiên, một ô tô con khác di chuyển phía trước đã không kịp phản ứng và băng qua giao lộ khi đèn đã chuyển vàng.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Tình huống đèn tín hiệu giao thông đang xanh đột ngột chuyển sang vàng khiến nhiều tài xế bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều người xem qua bày tỏ sự hoang mang, vì không biết nếu rơi vào tình huống tương tự thì phải xử lý thế nào? Nên chạy qua luôn hay dừng lại đúng quy định? Bởi nếu phanh gấp để dừng lại thì sẽ rất nguy hiểm vì dễ gây tai nạn liên hoàn; nhưng đi tiếp lại có nguy cơ bị phạt nguội.

Một số cư dân mạng thắc mắc, trong những trường hợp đèn tín hiệu lỗi rõ ràng như trong đoạn video, nếu lái xe vượt luôn, khi bị CSGT phạt có thể dùng clip để "minh oan" được không?

Đèn tín hiệu bị lỗi, CSGT có phạt?

Thực tế, những trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, "loạn số" như trong đoạn video nói trên không phải cá biệt. Trên các giao lộ ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM trước đây cũng từng xảy ra một vài sự cố tương tự.

Theo lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM, với những trường hợp đèn tín hiệu đột ngột chuyển màu do lỗi, phía CSGT sẽ không thổi phạt trực tiếp hay phạt nguội sau đó.

Ngoài ra, khi trích xuất camera để xử lý vi phạm qua hình ảnh, CSGT cũng sẽ xem hết một quá trình của hành vi để xác định người điều khiển xe có cố tình vi phạm hay không, có các yếu tố khách quan xung quanh tác động hay không... rồi mới gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện.

Theo CSGT, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau: - Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; nhưng nếu có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường thì phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. - Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy thì người chạy xe được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. - Tín hiệu đèn màu đỏ là dừng lại. Nghị định 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và phạt 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy.



