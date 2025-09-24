Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Ô tô con phanh dúi dụi vì bị xe buýt 'cướp đường', chuyển làn ẩu

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
24/09/2025 11:37 GMT+7

Bất chấp nguy hiểm, tài xế xe buýt vẫn liều lĩnh lái xe chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô con trên phố, suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc, sau khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khi một xe buýt xem thường luật, cố tình chuyển làn ẩu, "cướp đường" tạt đầu xe ô tô khác trên phố suýt dẫn đến va chạm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22.9.2025 trên phố Minh Khai (Vành đai 2), đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội.

Ô tô con phanh dúi dụi vì bị xe buýt "cướp đường", chuyển làn ẩu

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, một ô tô con hiệu Ford EcoSport đang di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao. Khi vừa qua đoạn gần Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện xe buýt màu xanh dương (mang biển kiểm soát 29F-052.74) đang phóng nhanh, rẽ trái từ phố Minh Khai nhập làn vào đường Vành đai 2.

Đáng nói, thay vì chuyển dần từng làn và đảm bảo khoảng cách an toàn với các xe phía sau, tài xế xe buýt nói trên lại bất chấp nguy hiểm, lái xe chuyển một mạch 3 làn đường, cắt mặt ô tô con đang đi đúng luật để giành đường. Tình huống suýt dẫn đến va chạm liên hoàn, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ô tô con phanh dúi dụi vì bị xe buýt ‘cướp đường’, chuyển làn ẩu - Ảnh 1.

Tình huống xe buýt "cướp đường", chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn liên hoàn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật của tài xế xe buýt này.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (Điểm c, Khoản 3, Điều 6).

Trường hợp điều khiển xe ô tô không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 - 22 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


