Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài xế lái ô tô con chạy ẩu, không chỉ cố tình đi vào làn dừng khẩn cấp mà còn bất chấp nguy hiểm chuyển làn ẩu, tạt đầu. Thậm chí, cố tình phanh gấp để "dằn mặt" xe khác, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 16 giờ ngày 19.9.2025 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn phường Duy Tiên 3, tỉnh Ninh Bình (phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ).

Phẫn nộ ô tô con vượt ẩu, phanh gấp "cà khịa" xe khác trên cao tốc

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên làn giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng từ Hà Nội về Ninh Bình. Khi đến khu vực gần Khu công nghiệp Đồng Văn, từ phía sau xuất hiện một ô tô con khác màu đỏ, mang biển kiểm soát 90A - 398.80 bất chấp luật chạy trên làn dừng khẩn cấp để vượt cùng lúc nhiều xe phía trước.

Đáng nói, sau khi vượt lên, xe khách đột ngột chuyển cùng lúc 3 làn (từ làn dừng khẩn cấp sang làn trong cùng sát dải phân cách), tạt đầu ô tô gắn camera hành trình bất chấp khoảng cách giữa các xe đã rất gần. Thậm chí, tài xế xe con nói trên sau đó còn cố tình phanh gấp ở tốc độ cao nhằm "dằn mặt" xe phía sau.

Tình huống tài xế lái ô tô con chạy vào làn dừng khẩn cấp, tạt đầu xe khác trên cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống khiến tài xế xe gắn camera hành trình và nhiều người chứng kiến một phen hú vía. Trên mạng xã hội, đoạn video sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đồng đảo cư dân mạng. Đa phần người xem tỏ ra bất bình và phẫn nộ với hành vi lái xe quá ẩu, xem thường mạng sống người khác của tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã vào cuộc làm rõ và xử lý đối với lái xe Bùi Quốc V. (sinh năm 1999, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi điều khiển xe ô tô chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, mức phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiến xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc (Điểm d, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng.



