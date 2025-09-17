Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Tài xế chú ý khi lái xe qua trạm BOT từ ngày 1.10

Chí Tâm
Chí Tâm
17/09/2025 09:11 GMT+7

Ô tô chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm BOT thu phí trên cả nước từ ngày 1.10.2025. Đây là quy định bắt buộc theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, cơ quan chức năng đã triển khai việc chuyển đổi giữa tài khoản thu phí (ePass và VETC) sang tài khoản giao thông trong một năm qua (từ 1.10.2024 đến 1.10.2025). Nếu sau ngày 1.10.2025, những phương tiện chưa hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông sẽ không được lái xe qua các trạm BOT trên cả nước.

Tài xế chú ý khi đi qua trạm BOT từ ngày 1.10 - Ảnh 1.

Từ ngày 1.10, phương tiện di chuyển qua trạm BOT bắt buộc phải có tài khoản giao thông

ẢNH: VEC

Cho đến nay, vẫn còn tài xế chưa rõ khác biệt giữa tài khoản thu phí và tài khoản giao thông. Theo đó, tài khoản thu phí trước đây chỉ để nạp tiền trả phí đường bộ, không bắt buộc liên kết với ngân hàng, không sinh lãi và chỉ dùng cho một mục đích duy nhất. Đối với tài khoản giao thông, chỉ chủ phương tiện là người đứng tên, có thông tin định danh và bắt buộc liên kết với một phương tiện thanh toán hợp pháp như ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

Thay đổi này nhằm minh bạch dòng tiền, đảm bảo an toàn pháp lý, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán trong tương lai cho nhiều loại dịch vụ khác như phí đỗ xe, phí đăng kiểm, mua xăng, dầu hay sạc xe điện.

Cách thức chuyển đổi sang tài khoản giao thông giữa hai nhà cung cấp dịch vụ VETC và ePass cũng khác nhau. Với người dùng tài khoản VETC, cần nâng cấp lên ví VETC và liên kết với ngân hàng đã định danh. Đối với ePass, người dùng có thể lựa chọn liên kết qua Viettel Money hoặc thẻ Visa; tuy nhiên, dùng thẻ Visa có thể bị tính phụ phí 1 - 2% tùy ngân hàng.

Tài xế chú ý khi đi qua trạm BOT từ ngày 1.10 - Ảnh 2.

Chủ xe sử dụng tài khoản thu phí ePass và VETC cần liên kết, chuyển đổi sang tài khoản giao thông

ẢNH: NGỌC THẮNG

Điều này có nghĩa, từ ngày 1.10, tài xế sẽ không còn nạp tiền trực tiếp vào tài khoản thu phí như trước, mà hệ thống sẽ trừ tiền ngay từ ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng liên kết mỗi lần qua trạm.

Trong trường hợp chưa chuyển đổi hoặc không đủ tiền trong tài khoản giao thông, phương tiện sẽ không được phép đi qua trạm thu phí không dừng. Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều tài xế băn khoăn liệu tài khoản không đủ tiền khi đi qua trạm thu phí có bị phạt hay không.

Theo Nghị định 100/2019 trước đây, lỗi xe đã gắn thẻ ETC nhưng không đủ tiền trong tài khoản khi đi vào làn thu phí không dừng sẽ bị xử phạt 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã bãi bỏ quy định này. 

Hiện tại, khoản 4, điều 6 của Nghị định 168 chỉ xử phạt người điều khiển phương tiện chưa gắn thẻ ETC nhưng vẫn đi vào làn thu phí tự động, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, nếu xe đã gắn thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền thì tài xế không bị xử phạt hành chính như trước.

Dù vậy, theo khoản 2, điều 11, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, trong trường hợp tài khoản không đủ để chi trả, phương tiện phải di chuyển vào làn thu phí hỗn hợp để xử lý. Đây là giải pháp để tránh ùn tắc giao thông.

Hiện nay cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô đã dán thẻ ETC, nhưng chỉ 30% trong số đó đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Điều đó đồng nghĩa còn hơn 4 triệu xe có nguy cơ không được lưu thông qua trạm. Như vậy, việc gấp rút chuyển đổi sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10.2025 là yêu cầu bắt buộc, giúp lưu thông thuận tiện, tránh phiền toái trong quá trình di chuyển.

Tin liên quan

Dừng, đỗ ô tô để ăn uống, tài xế ngỡ ngàng vì bị phạt nguội

Dừng, đỗ ô tô để ăn uống, tài xế ngỡ ngàng vì bị phạt nguội

Nhiều tài xế dừng, đỗ ô tô sát vào lề đường, thậm chí đậu xe trên vỉa hè để nghỉ ngơi... và ngỡ ngàng vì nhận được thông báo phạt nguội của CSGT.

Thực hư hành khách trên ô tô không cài dây an toàn vẫn bị phạt tiền?

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Khám phá thêm chủ đề

trạm BOT trạm thu phí thu phí không dừng tài khoản giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận