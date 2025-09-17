Tài xế chú ý khi lái xe qua trạm BOT từ ngày 1.10

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, cơ quan chức năng đã triển khai việc chuyển đổi giữa tài khoản thu phí (ePass và VETC) sang tài khoản giao thông trong một năm qua (từ 1.10.2024 đến 1.10.2025). Nếu sau ngày 1.10.2025, những phương tiện chưa hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông sẽ không được lái xe qua các trạm BOT trên cả nước.

Từ ngày 1.10, phương tiện di chuyển qua trạm BOT bắt buộc phải có tài khoản giao thông ẢNH: VEC

Cho đến nay, vẫn còn tài xế chưa rõ khác biệt giữa tài khoản thu phí và tài khoản giao thông. Theo đó, tài khoản thu phí trước đây chỉ để nạp tiền trả phí đường bộ, không bắt buộc liên kết với ngân hàng, không sinh lãi và chỉ dùng cho một mục đích duy nhất. Đối với tài khoản giao thông, chỉ chủ phương tiện là người đứng tên, có thông tin định danh và bắt buộc liên kết với một phương tiện thanh toán hợp pháp như ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

Thay đổi này nhằm minh bạch dòng tiền, đảm bảo an toàn pháp lý, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán trong tương lai cho nhiều loại dịch vụ khác như phí đỗ xe, phí đăng kiểm, mua xăng, dầu hay sạc xe điện.

Cách thức chuyển đổi sang tài khoản giao thông giữa hai nhà cung cấp dịch vụ VETC và ePass cũng khác nhau. Với người dùng tài khoản VETC, cần nâng cấp lên ví VETC và liên kết với ngân hàng đã định danh. Đối với ePass, người dùng có thể lựa chọn liên kết qua Viettel Money hoặc thẻ Visa; tuy nhiên, dùng thẻ Visa có thể bị tính phụ phí 1 - 2% tùy ngân hàng.

Chủ xe sử dụng tài khoản thu phí ePass và VETC cần liên kết, chuyển đổi sang tài khoản giao thông ẢNH: NGỌC THẮNG

Điều này có nghĩa, từ ngày 1.10, tài xế sẽ không còn nạp tiền trực tiếp vào tài khoản thu phí như trước, mà hệ thống sẽ trừ tiền ngay từ ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng liên kết mỗi lần qua trạm.

Trong trường hợp chưa chuyển đổi hoặc không đủ tiền trong tài khoản giao thông, phương tiện sẽ không được phép đi qua trạm thu phí không dừng. Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều tài xế băn khoăn liệu tài khoản không đủ tiền khi đi qua trạm thu phí có bị phạt hay không.

Theo Nghị định 100/2019 trước đây, lỗi xe đã gắn thẻ ETC nhưng không đủ tiền trong tài khoản khi đi vào làn thu phí không dừng sẽ bị xử phạt 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã bãi bỏ quy định này.

Hiện tại, khoản 4, điều 6 của Nghị định 168 chỉ xử phạt người điều khiển phương tiện chưa gắn thẻ ETC nhưng vẫn đi vào làn thu phí tự động, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, nếu xe đã gắn thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền thì tài xế không bị xử phạt hành chính như trước.

Dù vậy, theo khoản 2, điều 11, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, trong trường hợp tài khoản không đủ để chi trả, phương tiện phải di chuyển vào làn thu phí hỗn hợp để xử lý. Đây là giải pháp để tránh ùn tắc giao thông.

Hiện nay cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô đã dán thẻ ETC, nhưng chỉ 30% trong số đó đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Điều đó đồng nghĩa còn hơn 4 triệu xe có nguy cơ không được lưu thông qua trạm. Như vậy, việc gấp rút chuyển đổi sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10.2025 là yêu cầu bắt buộc, giúp lưu thông thuận tiện, tránh phiền toái trong quá trình di chuyển.