Ô tô ồ ạt giảm giá, vì sao doanh số bán vẫn tiếp tục 'lao dốc'?

Tháng 8.2025 chứng kiến sự bùng nổ trong cuộc đua ô tô giảm giá tại Việt Nam sau giai đoạn chững lại của thị trường. Các thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi, và Ford đã công bố nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, Honda đã nâng mức giảm giá lên gấp đôi, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho khách mua Honda City.

Nhiều mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, phân phối tăng gấp đôi mức ưu đãi Ảnh: B.H

Nhiều mẫu mã khác như Mitsubishi Xpander, Xforce, Ford Ranger… cũng có động thái tương tự. Tháng 8.2025 (31 ngày) có thời gian bán hàng kéo dài hơn những tháng trước, do đó tất cả đều hy vọng cùng với sức hấp dẫn từ việc tăng ưu đãi, giảm giá bán xe sẽ vực dậy sức mua. Thế nhưng… kết quả bán hàng trong tháng 8.2025 vừa được công bố lại hoàn toàn trái ngược.

Doanh số bán ô tô mới toàn thị trường giảm hơn 13%

Báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor hay ngay cả hãng xe điện VinFast công bố mới đây, đều chung một điệp khúc "giảm doanh số" so với tháng 7.2025 - thời điểm sức mua thị trường như chững lại.

Cụ thể, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.973 xe ô tô các loại, giảm tới 5.766 xe tương đương khoảng 18% so với tháng 7.2025. Trong đó, lượng xe bán ra của các thương hiệu như KIA, Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Ford… đều thấp hơn tháng liền trước đó từ 13% - 33%.

Doanh số Tháng 1.2025 18836 Tháng 2.2025 21606 Tháng 3.2025 31750 Tháng 4.2025 29585 Tháng 5.2025 29210 Tháng 6.2025 31977 Tháng 7.2025 31739 Tháng 8.2025 25973

VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường về lượng xe bán ra nhưng cũng chỉ đạt 10.922 xe, giảm 557 xe so với tháng 7.2025. Trong khi, lượng ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam tiếp tục đạt chưa tới 4.000 xe trong tháng 8 vừa qua, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.701 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 10.922 xe), trong tháng 8.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 40.596 xe ô tô các loại, giảm 6.223 xe tương đương 13,3% so với tháng 7.2025.

Vì sao ô tô giảm giá ồ ạt, sức mua vẫn tiếp tục 'lao dốc'?

Theo VAMA, đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán ô tô mới tại Việt Nam sụt giảm. Đáng chú ý, tháng 8 vừa qua cũng là một trong những tháng có lượng xe bán ra thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, trong đó một phần vì ảnh hưởng của tháng Ngâu.

Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford tại TP.HCM cho rằng: "Tháng 8 vừa qua có tới 31 ngày, đồng nghĩa với thời gian bán hàng dài hơn. Tuy nhiên, lượng khách mua ô tô chủ yếu tập trung vào 3 tuần đầu tháng, còn lại tuần cuối của tháng 8 thị trường khá trầm lắng do đây là khoảng thời gian trùng với tuần mở đầu tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn. Trong tháng Ngâu sức mua thường sẽ chậm lại đáng kể do tâm lý kiêng kỵ mua sắm các tài sản có giá trị của một bộ phận người Việt".

Bên cạnh đó, thông tin về việc một số mẫu mã vốn hút khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Vios, KIA Sonet… chuẩn bị có phiên bản mới cũng khiến không ít khách hàng có ý định mua một trong các dòng xe này có tâm lý chờ đợi. Trong đó, Mitsubishi Xpander bản nâng cấp sau khi trình làng tại Indonesia cũng đã lộ diện tại Việt Nam. Riêng Toyota Vios được chi nhánh Thái Lan bổ sung thêm bản hybrid cũng làm rộ lên thông tin Vios tại Việt Nam sắp có sự thay đổi. Đây cũng là lý do góp phần khiến doanh số bán Mitsubishi Xpander trong tháng 8 giảm mạnh, khi đạt chưa tới 1.000 xe. Toyota Vios thậm chí cũng bán ra chưa tới 750 xe.

Việc ô tô giảm giá ồ ạt, biên độ giảm khá mạnh cũng phần tác động đến tâm lý khách hàng Ảnh: B.H

Ngoài ra, theo chuyên gia trong ngành nhận định, ngoài tác động từ tình hình kinh tế, việc ô tô giảm giá ồ ạt, biên độ giảm khá mạnh cũng phần tác động đến tâm lý khách hàng. Phía đại lý cho rằng giá xe giảm càng nhiều càng hấp dẫn khách mua, tuy nhiên nhiều khách hàng cũng lo lắng giá trị xe sẽ giảm nhanh trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh thị trường có khá nhiều lựa chọn và thay đổi rất nhanh.

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 342.209 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.