Ô tô hạ giá vẫn khó bán, doanh số nhiều hãng xe sụt giảm

Sau tín hiệu khởi sắc trong quý 2/2025, thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua quý 3/2025 đầy khó khăn. Sức mua chững lại rồi từng bước sụt giảm khoảng 2 tháng trở lại đây khiến các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục "lao" vào cuộc đua giảm giá để hy vọng kích cầu. Tương tự những thời điểm sức mua trên thị trường suy yếu, nhiều chương trình giảm giá xe thông qua các hình thức ưu đãi, tặng quà, hỗ trợ lệ phí trước bạ… tiếp tục được nhiều thương hiệu ô tô cùng đại lý phân phối triển khai. Tuy nhiên, "liều thuốc" giảm giá dường như không còn thực sự hiệu quả như trước đây để "chữa" căn bệnh sụt giảm doanh số của thị trường ô tô Việt Nam.

Nhiều mẫu mã ô tô giảm giá vẫn không thể vực dậy sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 8.2025 Ảnh: B.H

Ô tô ồ ạt giảm giá vẫn khó hút khách mua

Sau bước chững lại bất ngờ của thị trường ô tô từ tháng 7.2025, nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô đã "tăng ga" trong cuộc đua giảm giá. Bước sang tháng 8.2025, nhiều thương hiệu như Honda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai… tiếp tục tăng ưu đãi, quà tặng với nhiều mẫu mã với hy vọng gia tăng sức hút với khách hàng, tăng tính cạnh tranh và cải thiện doanh số. Dù vậy, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Lượng xe bán ra không được cải thiện mà ngược lại còn giảm mạnh so với tháng trước đó.

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 8.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.973 xe ô tô các loại, giảm tới 5.766 xe tương đương khoảng 18% so với tháng 7.2025.

Doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 8.2025 giảm tới 5.766 xe tương đương khoảng 8% so với tháng 7.2025 Ảnh: B.H

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.701 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 10.922 xe), trong tháng 8.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 40.596 xe ô tô các loại, giảm 6.223 xe tương đương 13,3% so với tháng 7.2025. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Doanh số bán xe của hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều sụt giảm

Sức mua giảm mạnh trên thị trường ô tô khiến doanh số bán xe của hầu hết thương hiệu ô tô đều "lao dốc" trong tháng 8.2025. Trong đó, lượng ô tô mới của các thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi, Mazda… giảm mạnh so với tháng trước đó.

Toyota vẫn bán ra thị trường hơn 5.000 xe trong tháng 8.2025 nhưng so với tháng trước đó, doanh số của hãng xe Nhật Bản vẫn ít hơn gần 1.500 xe, tương đương mức giảm khoảng 22%. Các mẫu mã vốn hút khách của Toyota như Vios, Yaris Cross đều bán ít hơn tháng trước đó dù cho hãng xe tăng mức ưu đãi giảm giá.

Mitsubishi cũng lâm vào tình cảnh tương tự, việc hai mẫu xe chủ lực của hãng là Xpander, Xforce đóng góp chưa tới 1.000 xe mỗi tháng khiến doanh số của Mitsubishi chỉ đạt 2.180 xe, giảm hơn 1.000 xe tương đương 33% so với tháng 7.2025. Trong khi đó, Honda dù đã tăng gấp đôi ưu đãi với Honda City, đồng thời bổ sung thêm nhiều mẫu mã vào chương trình ưu đãi tháng 8.2025 nhưng cũng chỉ bán được 2.275 xe, giảm 342 xe so với tháng 7.2025. Mazda thậm chí bán chưa tới 2.000 xe, xếp sau thương hiệu xe tải THACO Truck (đạt 2.057 xe).

Doanh số các thương hiệu ô tô tại Việt Nam Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor

Vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về VinFast, tuy nhiên so với tháng trước đó lượng xe VinFast giao đến tay khách hàng chỉ đạt 10.922 xe, giảm 557 xe. Ngoại trừ VF 3 bán ít hơn tháng trước đó, doanh số các mẫu mã như VF 5, VF 6… đều có sự cải thiện. Doanh số bán của Ford cũng sụt giảm sau nhiều tháng liên tiếp tăng trưởng. Thương hiệu xe Mỹ chỉ bán được 3.546 xe, giảm 593 xe so với tháng 7.2025 qua đó để mất vị trí thứ ba vào tay Hyundai. Hãng xe Hàn Quốc bán ra 3.701 xe, tăng 100 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 342.209 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.