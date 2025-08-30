Nissan bật khỏi cuộc đua 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn cầu

Sau giai đoạn hoàng kim, Nissan đang vật lộn trong khó khăn bởi các vấn đề tài chính, cắt giảm việc làm tại các nhà máy và đối mặt với các vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi động cơ trên một số mẫu mã sản phẩm. Không những vậy, khép lại nửa đầu năm 2025, Nissan còn bật khỏi top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn cầu.

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường MarketLines công bố mới đây, sau nửa đầu năm 2025 Nissan xếp thứ 11 về doanh số bán ô tô toàn cầu. Qua đó đánh dấu cột mốc đáng thất vọng khi lần đầu tiên sau 16 năm không thể chen chân vào top 10. Doanh số bán xe Nissan trong nửa đầu năm 2025 đã giảm 6,0% xuống còn 1,61 triệu xe, kém xa các thương hiệu dẫn đầu ngành như Toyota, Volkswagen Group.

Sau nửa đầu năm 2025 Nissan xếp thứ 11 về doanh số bán ô tô toàn cầu Ảnh: Motor1

Bước sụt giảm này không chỉ khiến Nissan bị đẩy khỏi cuộc đua vào top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn cầu mà còn để các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, Geely vượt mặt. Trái ngược với Nissan, BYD đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc với doanh số bán xe tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và vươn lên xếp vị trí thứ 8. Bên cạnh đó, đối thủ đồng hương Suzuki với 1,63 triệu xe cũng vượt qua Nissan. Đây cũng là lần đầu tiên Suzuki vượt mặt Nissan về doanh số kể từ năm 2004.

Từ tháng 4 - 6.2025, Nissan báo cáo khoản lỗ 15,7 tỉ yen (khoảng 105 triệu USD), đánh dấu quý thua lỗ thứ tư liên tiếp. Con số này hoàn toàn trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty đạt lợi nhuận 28,5 tỉ yen (khoảng 191 triệu USD).

Nissan đang gặp khó khăn trên nhiều thị trường trên thế giới. Tại Mỹ, doanh số bán xe Nissan vẫn trì trệ. Thế nhưng mối lo ngại lớn hơn đến từ Trung Quốc - vốn là thị trường lớn nhất của hãng. Tại Trung Quốc doanh số Nissan đã giảm 18% trong nửa đầu năm, xuống chỉ còn 270.000 xe. Vào thời kỳ đỉnh cao (năm 2018), Nissan đã bán được 720.000 xe tại Trung Quốc. Tại quê nhà Nhật Bản, doanh số bán hàng của Nissan cũng giảm 10% xuống còn 220.000 xe, mức thấp nhất kể từ năm 1993.

Hãng xe Nhật Bản hiện chỉ còn phân phối 3 dòng xe tại Việt Nam gồm mẫu sedan Nissan Almera, xe bán tải Navara và dòng crossover Nissan Kicks Ảnh: T.C

Riêng tại thị trường Việt Nam, đối tác phân phối của Nissan không công bố kết quả bán hàng, tuy nhiên trong bối cảnh sức mua liên tục biến động, các địa lý Nissan cũng gặp không ít khó khăn. Hãng xe Nhật Bản hiện chỉ còn phân phối 3 dòng sản phẩm tại Việt Nam gồm mẫu sedan Nissan Almera, mẫu bán tải Navara và dòng Crossover Nissan Kicks. Dù vậy, cả ba dòng sản phẩm này đều lép vế và chưa cho thấy được lợi thế cạnh tranh với các mẫu mã cùng phân khúc. Các đại lý Nissan liên tục triển khai những chương trình "đại hạ giá" để xả hàng tồn kho.

Theo Motor1, bất chấp khởi đầu khó khăn vào năm 2025, Nissan đang có những động thái táo bạo để cải tổ dòng sản phẩm với hy vọng xoay chuyển tình thế trong vài tháng tới.

Tại Mỹ, Nissan vừa trình làng mẫu xe điện Leaf EV mới với mức giá khởi điểm 31.485 USD. Doanh số của Nissan Kicks phiên bản mới đang tăng trưởng trở lại với hơn 50.000 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Nissan đã giới thiệu mẫu sedan N7 EV vào tháng 4, với giá khởi điểm 119.900 nhân dân tệ (khoảng 16.727 USD). Riêng thị trường Việt Nam, sau khi vẫn chưa bổ sung thêm dòng xe mới ngoài 3 mẫu Nissan Almera, Navara và Nissan Kicks.