SUV hàng hiếm Nissan Pathfinder rao giá hơn 300 triệu đồng

Nissan Pathfinder đời 2008 có mặt lần đầu Việt Nam trong giai đoạn những năm 2005 - 2010 với hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ. Đến nay, sau 16 năm sử dụng, chiếc SUV này được rao bán lại với giá hơn 300 triệu đồng.

Nissan Pathfinder 2008 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc

Nissan Pathfinder là dòng SUV của Nissan, được giới thiệu lần đầu ở thị trường Bắc Mỹ năm 1986 và có tên gọi Terrano tại một số nơi khác. Mẫu xe đời đầu có mã WD21 và ra mắt ở Bắc Mỹ với hai loại thân xe, tương tự cách Toyota làm với Fortuner và Hilux. Chiếc bán tải đầu tiên của Nissan mang tên Hardbody, nay được biết đến là Navara, một sản phẩm phổ biến tại Việt Nam.

Nissan nổi tiếng với sự bảo thủ khi những năm đầu chỉ sản xuất xe hai cửa cho đến 1992, phiên bản bốn cửa mới xuất hiện. Đến thế hệ thứ hai, Pathfinder chuyển từ cấu trúc body-on-frame sang unibody, giống các mẫu sedan.

Mẫu xe được thiết kế gân guốc dành cho thị trường Mỹ

Thế hệ thứ ba của Pathfinder có kích thước dài 4.765 mm và rộng 1.849 mm, tạo cảm giác bề thế nhưng mềm mại hơn so với đối thủ Toyota 4Runner. Các chi tiết thiết kế như lưới tản nhiệt chữ V mạ crôm và la-zăng đúc nguyên khối đều góp phần tăng vẻ gân guốc. Xe được trang bị bộ vành đúc 16 inch, lốp 255/70 R16.

Phần đuôi xe với cửa hậu vuông vức tạo cảm giác cứng nhắc, nhưng thiết kế khéo léo với tay nắm cửa sau nằm trên cao mang lại vẻ ngoài như xe hai cửa. Bên trong, thân vỏ dày dặn và cao cấp cho cảm giác chắc chắn, nội thất chịu ảnh hưởng từ mẫu Navara trước năm 2008, với bảng tap-lô từ nhựa đen đơn giản.

Nội thất mang nhiều hơi hướng của Nissan Navara cùng đời

Hệ thống giải trí và điều hòa không khí trên xe tuy không quá nổi bật nhưng đầy đủ và dễ sử dụng, với các núm xoay điều khiển tiện lợi. Ghế ngồi của hai hàng ghế đầu được điều chỉnh cơ, mang lại không gian thoải mái. Hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp cho việc sử dụng trong những tình huống cần thiết bởi chỗ để chân hạn chế.

Pathfinder được trang bị động cơ V6 dung tích 3.9 lít công suất tối đa 266 mã lực, với tùy chọn động cơ V8 dung tích 5.6 lít từ năm 2008. Hệ thống an toàn gồm ABS, EBD, ETC, cùng khóa vi sai và túi khí cho hàng ghế trước, giúp Pathfinder đảm bảo hiệu suất và an toàn trên mọi địa hình.

Với giá bán hơn 300 triệu đồng, Nissan Pathfinder 2008 phù hợp cho người dùng yêu thích dòng xe SUV nhưng lại muốn có sự mới lạ và độc đáo, ít "đụng hàng" với những mẫu xe khác trên thị trường.