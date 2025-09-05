Vào tháng Ngâu hãng xe tăng ưu đãi, nhiều ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng

Sau khi doanh số bán hàng bất ngờ chững lại trong tháng 7.2025, thị trường ô tô Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi thời gian bán hàng đang bước vào giai đoạn tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch). Đây là tháng theo quan niệm của người Việt thường hạn chế mua sắm các tài sản có giá trị cao như nhà đất, ô tô… Do đó, sức mua ô tô trong tháng 9.2025 với phần lớn thời gian trùng với tháng 7 âm lịch được dự báo sẽ tiếp đà sụt giảm. Với các hãng ô tô, doanh số bán hàng từ đầu năm 2025 đến nay nhìn chung có sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng không thực sự đáng kể, do đó để níu kéo sức mua, tránh sụt giảm như cùng kỳ năm ngoái, ngay khi bước vào tháng 9 nhiều nhà sản xuất tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, thậm chí nhiều mẫu xe giảm giá nhiều hơn những tháng trước đây.

Thị trường ô tô Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi thời gian bán hàng đang bước vào tháng Ngâu Ảnh: B.H

Phân khúc ô tô phổ thông tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ giữa các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai…

Trong đó, Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ với các mẫu mã như Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross. Hai mẫu crossover 5 chỗ Yaris Cross và Corolla Cross được TMV giảm giá từ 42 - 51 triệu đồng, tương ứng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Trong khi đó, với mức ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ đang được TMV áp dụng, khách mua Veloz Cross được giảm 72,7 - 75 triệu đồng, Avanza Premio giảm 64,7 - 69,3 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu Toyota Vios được tăng ưu đãi gấp đôi tháng trước đó với mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng.

Phân khúc ô tô phổ thông tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ giữa các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai... Ảnh: B.H

Tương tự Toyota, để cạnh tranh với Toyota Vios, Honda Việt Nam (HVN) cũng áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 49,9 - 56,9 triệu đồng. Phiên bản Civic e:HEV RS cũng được giảm giá tương đương mức 100% lệ phí trước bạ nhưng chỉ áp dụng với các xe sản xuất năm 2024. Các mẫu mã, phiên bản còn lại như Honda CR-V L, CR-V G, Civic RS, Civic G, BR-V L, BR-V G, HR-V G đều được hãng áp dụng mức giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Không chịu thua kém hai hãng đồng hương đến từ Nhật Bản, từ tháng 9.2025 Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau với nhiều mẫu mã, phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, mẫu bán tải Triton có mức giảm 40 - 56 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ, ngoài ra khách hàng mua mẫu xe này còn nhận được gói quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Mitsubishi Xforce giảm từ 34 - 60 triệu đồng, Mitsubishi Attrage giảm 24,5 - 38 triệu đồng. Thậm chí ngay cả Xpander - mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi cũng được hãng tăng ưu đãi giảm giá 60 - 66 triệu đồng với hai phiên bản Xpander AT và Xpander AT Premium, trong khi bản số sàn giảm 28 triệu đồng.

Các dòng xe Mazda do THACO AUTO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Trong khi đó, để cạnh tranh với các hãng xe Nhật Bản, các hãng xe đến từ Hàn Quốc như KIA, Hyundai cũng "tăng lực" vào cuộc đua giảm giá nhằm tìm lại sức hút vốn đang sụt giảm nghiêm trọng tại thị trường Việt Nam. Hyundai cho thấy sự quyết tâm khi triển khai ưu đãi với nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Hyundai cho thấy sự quyết tâm khi triển khai ưu đãi với nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam Ảnh: B.H

Hai mẫu xe hạng B Hyundai Accent và Stargazer được áp dụng mức giảm giá 40 triệu đồng. Hyundai Creta sau vài tháng kể từ khi có bản nâng cấp tại Việt Nam cũng đang được giảm giá 50 triệu đồng. Hyundai Tucson giảm 55 triệu đồng. Đáng chú ý, hai mẫu SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade cũng được hãng giảm giá hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, với chương trình ưu đãi vừa được Hyundai Thành Công công bố, khách hàng mua Hyundai Santa Fe trong tháng 9 sẽ được giảm 125 triệu đồng, trong khi mức giảm giá áp dụng với Palisade lên đến 200 triệu đồng.

Không mạnh tay như Hyundai nhưng KIA cũng thu hút khách hàng với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ áp dụng với nhiều dòng xe khác nhau. Trong đó, KIA Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, KIA Sonet và KIA Carens được ưu đãi 35 triệu đồng. Carnival, Sorento và Sportage cũng đang được hưởng ưu đãi từ 10 - 65 triệu đồng. Cụ thể, bản Carnival HEV ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ diesel được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được cộng thêm ưu đãi 15 triệu đồng. Khách hàng mua KIA Sportage cũng được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng. KIA K5 có mức giảm cao nhất lên đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. KIA K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo, KIA Soluto được ưu đãi 5 - 27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.

Các hãng ô tô tại Việt Nam ngày càng mạnh tay trong cuộc đua giảm giá với quyết tâm vực dậy sức mua, cải thiện doanh số Ảnh: B.H

Có thể thấy, các hãng ô tô tại Việt Nam ngày càng mạnh tay trong cuộc đua giảm giá với quyết tâm vực dậy sức mua, cải thiện doanh số. Nỗ lực này đang mở ra cơ hội cho khách hàng mua sắm ô tô mới với mức giá hấp dẫn hơn.