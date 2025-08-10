Loạt ô tô bán chạy nhất các phân khúc vẫn miệt mài giảm giá

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và một số hãng cho thấy, bước sang quý 3/2025, thị trường ô tô trong nước bắt đầu ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng tích cực. Mặc dù vậy, trong bối cảnh lượng xe tồn kho vẫn cao, thị trường lại sắp bước vào giai đoạn tháng Ngâu (tháng cô hồn), hiện các hãng và đại lý vẫn phải tiếp tục triển khai nhiều chính sách khuyến mãi để duy trì doanh số.

Đáng chú ý, không riêng những mẫu mã vốn "ế ẩm", không ít xe đang nằm trong nhóm ô tô bán chạy nhất các phân khúc, thậm chí top thị trường cũng nằm trong diện giảm giá.

Nhiều mẫu ô tô dù doanh số đang rất cao vẫn được hãng và đại lý liên tục giảm giá kích cầu ẢNH: TMV

Đơn cử như Toyota Vios. Số liệu bán hàng từ (VAMA) cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật Bản vẫn đang là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất, với tổng doanh số đạt 5.265 xe, bỏ xa đối thủ Hyundai Accent (chỉ đạt 3.793 xe).

Thế nhưng, để duy trì sức hút cho Vios, trong tháng 8.2025, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với mức giảm giá 23 - 27 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý về mức 435 - 518 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua dòng xe này còn nhận được 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota trị giá từ 7 - 8 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross dù đang dẫn đầu doanh số phân khúc SUV đô thị nhưng vẫn miệt mài ưu đãi trước sức ép cạnh tranh từ Mitsubishi Xforce ẢNH ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm SUV đô thị, Toyota Yaris Cross cũng tương tự. Mẫu xe đa dụng này đang dẫn đầu phân khúc sau 6 tháng đầu năm 2025 với hơn 5.400 xe đến tay người dùng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức cạnh tranh trước áp lực từ các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta, Yaris Cross hiện vẫn được Toyota áp dụng chính sách kích cầu như "đàn em" Vios, với mức hỗ trợ 50% cho khách mua xe. Giá trị dao động từ 33 - 38 triệu đồng.

Ngoài bộ đôi xe ăn khách của Toyota, 3 mẫu xe khác dù doanh số áp đảo các đối thủ cạnh tranh nhưng cũng được hãng và đại lý miệt mài ưu đãi, giảm giá mạnh tay để kích cầu, gồm Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 và Ford Ranger.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Theo đó, khách mua Mitsubishi Xpander trong tháng 8 (tất cả các phiên bản) được các đại lý xe Nhật hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Kèm theo đó là quà tặng thêm như phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất hay camera (áp dụng tùy phiên bản). Mẫu xe này hiện đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá từ 560 - 658 triệu đồng. Như vậy, giá trị cộng dồn các khuyến mãi dao động từ 45 - 80 triệu đồng đồng.

6 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander bán ra đến 8.187 xe, trung bình mỗi tháng đều đặn đạt trên 1.300 xe. Tiếp tục là cái tên dẫn đầu phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ.

Bộ đôi Mitsubishi Xpander và Xforce cũng giảm giá mạnh thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ kèm quà tặng ẢNH ĐÌNH TUYÊN

Mazda CX-5 cũng được Trường Hải (THACO AUTO) duy trì các chính sách kích cầu. Trong tháng 8.2025, khách mua mẫu Crossover này được phía đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chương trình chính thức, áp dụng trên toàn quốc. Với giá bán niêm yết từ 749 - 979 triệu đồng, mức giảm quy đổi tương đương từ 38 - 44 triệu đồng. Cộng thêm các ưu đãi, giảm giá thêm của từng đại lý, giá khởi điểm thực tế của mẫu xe Nhật chỉ quanh ngưỡng 700 triệu đồng.

Có thể thấy, động thái từ THACO nhằm giúp Mazda CX-5 tiếp tục duy trì sức hút, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc crossover cỡ trung - Ford Territory cũng liên tục tung nhiều chính sách giảm giá sâu. Bản thấp nhất của mẫu xe Mỹ có thời điểm chạm mức 670 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá dự báo sẽ tiếp diễn trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn ẢNH ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, ở nhóm xe bán tải, "ông vua" doanh số Ford Ranger cũng đang được khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản Sport và Wiltrak. Với giá bán lần lượt 864 - 979 triệu đồng cùng lệ phí trước bạ cho xe bán tải hiện tại 6%, mức giảm quy đổi lần lượt khoảng 52 triệu đồng và 60 triệu đồng. Ngoài ra, hai phiên bản Ford Ranger XLS 4x2, 4x4 và biến thể Ranger Raptor cũng được áp mức ưu đãi hỗ trợ phân nửa lệ phí trước bạ. Theo đó, mức giảm quy đổi tương ứng từ 20 - 39 triệu đồng.

Nửa đầu năm 2025, Ford Ranger vẫn tiếp tục là mẫu xe thống trị nhóm xe bán tải tại Việt Nam với doanh số lũy kế đạt 7.785 xe.

Nhìn chung, việc các hãng và hệ thống đại lý ô tô đồng loạt duy trì các chính sách khuyến mãi, kích cầu ở thời điểm này cũng không phải bất ngờ. Thậm chí là điều đã được dự báo từ trước. Bởi lẽ, sức mua những tháng gần đây dù đã có sự hồi phục, nhưng thị trường vẫn chưa qua giai đoạn khó, lượng hàng tồn kho còn cao. Từ giờ đến cuối năm, không loại trừ khả năng cuộc đua giá vẫn sẽ tiếp tục.