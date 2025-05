THACO AUTO tung ưu đãi đặc biệt chào hè cho khách hàng mua xe Mazda

Trong quý 1/2025, Mazda ghi nhận doanh số ấn tượng với hơn 6.300 xe được bán ra, riêng tháng 4 đạt hơn 2.700 xe. Mazda tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường với các mẫu SUV như CX-5, CX-3, CX-30, New CX-8 thế hệ mới.

Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc C-SUV với doanh số hơn 1.400 xe trong tháng 4.2025

Mazda CX-5 được áp dụng giá bán ưu đãi từ 714 triệu đồng cùng quà tặng ưu đãi dịch vụ lên đến 15 triệu đồng. Xe được trang bị công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture giúp vận hành êm ái, cùng nhiều lựa chọn về động cơ và phiên bản, giúp chủ sở hữu sẵn sàng chinh phục mọi cung đường.

Mazda CX-3 được áp dụng giá ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay, giá bán chỉ từ 499 triệu đồng. Mẫu xe có chế độ lái Sport đầy phấn khích và phanh tay điện tử sang trọng. CX-3 mang đến cảm giác lái độc đáo, lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày hay hành trình khám phá vùng ngoại ô.

Mazda CX-3 có giá bán hấp dẫn chỉ từ 499 triệu đồng

Mazda CX-30, mẫu SUV đô thị thế hệ thứ 7 có giá ưu đãi từ 679 triệu đồng. Với thiết kế khí động học, khả năng tăng tốc ấn tượng và tiết kiệm nhiên liệu, CX-30 là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến khám phá thành phố hay các điểm đến trong mùa hè.

New Mazda CX-8, mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp dành cho gia đình yêu thích du lịch hè, giá ưu đãi từ 950 triệu đồng. Mẫu xe nổi bật với không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại và công nghệ an toàn, New CX-8 mang đến sự thoải mái trong những chuyến đi.

New Mazda CX-8 là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình mùa du lịch hè

Ngoài ra, Mazda2 và Mazda3 cũng được áp dụng ưu đãi, giá lần lượt từ 403 triệu đồng và 586 triệu đồng. Mazda3 thế hệ thứ 7 sở hữu thiết kế tinh giản, phong cách hiện đại, đường nét mượt mà và hiệu ứng ánh sáng nổi bật.

Chương trình ưu đãi tháng 5 là cơ hội giúp khách hàng dễ dàng sở hữu các mẫu xe Mazda để đồng hành cùng người thân trong mùa hè sắp tới.